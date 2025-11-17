港股 | 午市前瞻 | 港股26200仍有關鍵支持 中日交惡料不影響攜程長線價值

外圍持續醞釀不安情緒，港股低氣壓未息，距離兩萬七愈來愈遠，盤中阿里(09988)釋出全新「千問」App亦無阻股市轉升。恒生指數半日報26359，跌213點或0.8%，擊穿上日牛證重貨區26400-26499，20天線（約26290）及50天線（約26283）位置築成防護網。恒生中國企業指數報9323，跌74點或0.8%。恒生科技指數報5743，跌69點或1.2%。

（Shutterstock圖片）

郭家耀：市場局面不明朗短期港股26000點仍成關鍵支持

市場情緒低迷，恒指跌勢持續，港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀向《經濟通通訊社》表示，市場近期關注兩個方面：第一，美國12月是否進一步減息存在分歧，據CME FedWatch顯示，利率期貨顯示概率為50比50，不明朗的局面對大市構成壓力。第二，第三季度科技股業績整體表現一般，市場關注AI概念是否存在泡沫，部分二、三線科技股已明顯回調，股價缺乏進一步的提振動力，需要留意後續趨勢，年底前的投資風格仍會偏保守為主。

從技術層面來看，郭家耀表示，恒指早前26000點為較強支撐位，短期來看仍以這個為支持位，而接近27000點上分的阻力會較大，預計今日恒指會以26200點作為較強的支撐位。

郭家耀補充，即將公布的美國非農數就業數據若顯示略為偏弱但又未嚴重衰退，將強化減息預期，有利市場情緒。

旅遊股短期承壓但影響有限

中國文旅部發布出行提醒，稱今年以來，日本社會治安不佳，中國公民在日本安全環境持續惡化，加上日本領導人近日「公然發表涉台露骨挑釁言論」，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險，提醒中國公民近期避免前往日本。消息影響旅遊平台攜程(09961)半日股價跌4.86%，報548元，為今早表現最差藍籌。

郭家耀表示，預計事件只影響市場氣氛，不會對旅遊平台股票造成持續負面影響，因為旅客大部分會調整而非取消出行計劃，對旅遊平台業績和股價的長期影響有限，相信相關股股價後續會反彈回升。從長線來看，郭家耀看好攜程，其公司無論是旅遊產品還是業務擴展都表現突出，具備長期持有價值。

攜程股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組



