百勝中國屈翠容：內地消費者情緒呈早期回暖跡象，料2028年股東回報突破10億美元

百勝中國(09987)首席執行官屈翠容在投資者大會上表示，留意到中國內地消費者情緒呈現早期回暖的跡象，居民出行更頻繁，集團營銷活動取得良好效果，形容中國餐飲市場仍有巨大機會。

（林倬樑攝）

屈翠容透露，百勝中國目前僅服務約三分一的中國消費者，未來希望能將該比例提升至約一半。她引述數據指，中國連鎖餐廳滲透率仍然處於較低水平，僅佔約20%，而在美國等發達國家則超過50%。

屈翠容指出，隨著百勝中國前端業務的多元化，後端正透過跨門店、跨區域，乃至跨品牌的資源共享與整合。旗下多個品牌將通過不斷創新門店模塊和產品線，以覆蓋更廣泛的消費場景和客群。她亦指，面對未來巨大的增長機遇，集團對實現各項目標和為股東持續創造價值充滿信心。

（林倬樑攝）

百勝中國計劃自2027年起，將約100%自由現金流扣除支付給子公司少數股東的股息後回饋股東。預計在2027及2028年期間，股東回報平均每年約9億美元至逾10億美元，並在2028年突破10億美元。

經濟通採訪組記者林倬樑深圳直擊

