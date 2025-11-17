  • 會員
百勝中國：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

17/11/2025

　　百勝中國(09987)首席執行官屈翠容在投資者大會中重點提及「RGM 3.0」方向，並指集團營銷效率有明顯提升，每元營銷投入帶來的銷售額（Company Sales per Marketing Dollar Spent）增長55%；租金成本佔公司銷售額比例下降170個基點；旗下「肯德基」及「必勝客」的單店資本開支分別降低35%及50%。

 

百勝中國：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

百勝中國首席執行官屈翠容（林倬樑攝）

 

　　百勝中國管理層在投資者大會上公布最新財務目標，2025財年全年經營利潤率介乎10.8%至10.9%；百勝中國餐廳利潤率約16.2%至16.3%，肯德基餐廳利潤率約17.3%，必勝客餐廳利潤率約12.7%；每股自由現金流2.2美元至2.3美元。

 

目標2030財年門店數目突破3萬間

 

百勝中國：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

百勝中國：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

（林倬樑攝）

 

　　另外，集團計劃於2026財年實現共2萬間門店總數的目標；2028財年成為中國市場首間營運利潤突破100億元（人民幣．下同）的餐飲連鎖企業，現金流目標超過11億元；2029財年營運利潤期望較2024財年翻倍；至於2030財年門店總數目標突破3萬間；活躍會員數達4億以上。

 

肯德基指引：2028財年總門店數逾1.7萬間，營業利潤超100億人幣

 

百勝中國：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

肯德基總經理汪濤（林倬樑攝）

 

　　肯德基總經理汪濤預計，2026至2028財年系統銷售額實現中至高單位數年均複合增長；同店銷售指數按年實現100至102。同時計劃於2028財年達到總門店數逾1.7萬間；營業利潤超過100億元人民幣。

 

必勝客指引：2026至2028財年營業利潤複合年增率達雙位數

 

百勝中國：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

必勝客總經理蒯俊（林倬樑攝）

 

　　必勝客總經理蒯俊表示，該品牌2026至2028財年目標系統銷售額複合年增率定於高單位數；營業利潤複合年增率達雙位數；門店數量計劃超過6000間。

 

Lavazza：首三季零售銷售增38%，未來聚焦一線與精選二線城市

 

百勝中國：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

百勝中國首席顧客官、Lavazza中國總經理陳琦（林倬樑攝）

 

　　百勝中國首席顧客官、咖啡品牌拉瓦薩（Lavazza）中國總經理陳琦指出，Lavazza品牌今年第三季度總店數達118家，餐廳利潤率為5.8%。至於今年首三季零售銷售增長38%，期內零售營業利潤率為8.8%。

 

　　陳琦透露，Lavazza於未來3至5年將聚焦一線與精選二線城市，並以辦公與商業複合商圈為重點，擴展至戰略性據點。另外，品牌本地生產比例將由今年的27%，逐步提升至2026年預估的60%，以及2027年預計的70%。

 

經濟通採訪組記者林倬樑深圳直擊

 

