中日關係 | 文旅部發布赴日旅遊警示，攜程急插半成同程更值博？

中日緊張關係近日不斷升級，繼外交部後，國家文旅部亦提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，教育部亦發出留學預警，內地線上旅遊平台(OTA)攜程集團(09961)受累，今早（17日）最多跌逾半成，跌穿多條平均線，同程旅行(00780)則跌約2%。值得一提，攜程將於周五（21日）公布業績，相信表現不會太差，是否可趁低吸納？抑或寧願轉吼同程？

（攜程旅行網截圖）

文旅部提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊 教育部發留學預警

繼上周五（14日）外交部發布「暫勿赴日本」通告後，國家文化和旅遊部昨晚(16日)亦發出公告，提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，已在當地的中國遊客應密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。文旅部指，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

教育部同日亦發出留學預警，提到治安形勢和留學環境不佳，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排，提醒身處日本和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢。

中日緊張關係近日不斷升級，事緣日本首相高市早苗於11月7日在眾議院質詢時指，如果「台灣有事」，且伴隨武力攻擊，有可能被認定為「存亡危機事態」，暗示日本可能武力介入台海問題，引發中國強烈反應。中國駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回嗆，過去一周引發中日兩國多次交鋒。

多家航企宣布可免費退改赴日機票 大量遊客轉投國內遊

另外，內地多間航空公司包括國航(00753)、南航(01055)及東航(00670)宣布日本航線機票可免費退改。在微博不少人表示會取消到日本，亦有人表示改去南韓釜山，或者改為內地遊。也有人原計劃去北海道，但現改為去黑龍江省哈爾濱，一樣可以看雪景。有網民則推介可去俄羅斯、塞爾維亞等友好國家旅遊。



對於赴日機票免費退改，內地評論指，國內的旅遊直接接住了轉移的需求。北京推出了東北、新疆冬季旅遊，上海整合了國內的資源，四川、雲南的「滑雪+溫泉」 套餐也賣爆了。根據飛豬旅行大資料中心調研資料顯示，原本計劃去日本的遊客78%都轉投到了國內遊。



攜程：入境便利政策紅利持續釋放 入境遊進入全面繁榮期

值得一提，攜程集團高級副總裁王韋早前在第八屆虹橋國際經濟論壇「中澳自貿協定實施10周年」分論壇接受《新浪財經》專訪時表示，提到今年以來，攜程入境遊訂單同比增長顯著。而當前入境便利政策紅利持續釋放，多國免簽生效、延期。比如，中國對俄羅斯、巴西等國單方免簽政策陸續生效，近期政府還宣布對法、德、日等45國的單方免簽政策延期。受益政策紅利，俄羅斯入境人次也躋身中國第五大入境客源國。在北京市場，俄羅斯遊客已超越日韓，成為當地最大國際客源。

王韋指，入境便利化持續升級，國家移民管理局宣布11月底上線「入境卡網上填報」，對標國際旅遊熱門國家「智慧通關」，遊客能提前在網上或手機端線上申報，極大提升了通關效率與體驗舒適度，讓世界看到更開放、更智能、更友好的中國。他強調，入境遊市場從「政策驅動」向「品質驅動」轉型。從行業趨勢看，中國入境遊已進入全面繁榮期，政策重點已從「完善服務基礎」轉向「促進消費擴容」。

（攜程旅行網截圖）



另據攜程集團海外市場項目總監肖芬菲早前在進博會介紹，今年8月攜程落地全國首個一站式入境遊諮詢中心，構建了從企業單點服務到城市窗口的跨界聯動模式，以「來華第一站」為核心理念，為海外遊客來華提供10餘項全面服務。同時，針對海外遊客的「免費城市半日遊」計劃在上海、北京、香港推出後，已累計接待來自100餘個國家逾萬名遊客，有效激發了旅客的長線遊意願。攜程平台顯示，今年外國遊客在華機票航段量及飯店間夜量較去年增長超100%，門票量增長超300%。

明年內地春節假期共9日歷史最長 帶動機票搜索量衝高

此外，國務院辦公廳本月初發布關於2026年部分節假日安排的通知稱，2026年春節假期將從2月15日持續到2月23日，共9日，成歷史最長春假。據《央視》報道，消息發出不到半小時，在線旅遊預訂平台上，元旦期間和春節期間的火車票以及國際機票搜索量瞬間翻倍增長，且仍在衝高。從搜索量顯示，春節期間，內地遊搜索熱度較高的城市依然是三亞、大理、哈爾濱、海口及西雙版納等旅遊城市，出境遊目的地熱度增長較明顯的是德國柏林及澳洲墨爾本等。

報道引述專家認為，更長的春節假期有利於錯峰分散出行，節中出遊群體預計也會增加。單日客流量會更平衡，旅客出遊也較舒適，並有望令春節整體出行和出遊量均創新高。



伍禮賢：事件對攜程有影響暫宜觀望 寧吼同程21.5元可吸

（伍禮賢）



光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，中日關係惡化對攜程一定有些影響，影響分兩個層面。首先，原先買了機票、訂了酒店的旅客有機會取消，今日於攜程網站上已見一些數據顯示相關情況，此部分業務無可避免受影響，若看過去攜程業績表現，亞太區業務其實是其中一個不錯的增長動力，儘管沒單獨公布日本佔比多少，亞太區無疑是一個較重要市場，往後相信在中日關係較緊張時，內地居民遊日意欲會降低，雖然這部分航線可藉其他業務有所彌補，但能否完全彌補要看數據。另外，若部分出遊動力在內地被吸收，對攜程也有影響，因內地出行數據活躍，相信更利好同程旅行(00780)，始終同程國內旅遊業務佔比較重，而攜程國際業務佔比更顯著。

伍禮賢又指，市場亦會關注攜程即將公布的業績表現，若從前一份業績來看，公司兩大業務包括機票及酒店預訂增長動力仍較強，但相關數據未反映今次事件影響。相信此段時間的氣氛對其股價會有影響，未必有很大動力，短期有機會先於底部整理，再看業績數據有否亮麗表現以帶動走勢改善。部署上暫宜觀望，最好待其公布業績後才考慮，否則回至525元或530元才較吸引。

另伍禮賢指，同程受惠程度未必很大，儘管相關事件對其影響應該沒那麼顯著，公司亦有些國外線業務，不過公司維持自身業務表現機會較大，且其過去股價表現較攜程落後，此時若要二選一會較偏向留意同程，待其回至21.5元附近不妨關注，目標價先看9月高位約25元。

攜程半日跌4.86%收報548元，最多跌5.99%低見541.5元，成交11.32億元。其他旅遊相關股表現各異，同程旅行跌2.21%報22.1元，中國中免(01880)跌1.36%報76.05元，國航跌2%報6.37元，南航跌0.37%報5.32元，惟東航升1.3%報4.67元，新秀麗(01910)升2.2%報19.04元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》姚浩然分析，請按此



其他旅遊股相關新聞：

港股 | 午市前瞻 | 港股26200仍有關鍵支持 中日交惡料不影響攜程長線價值

《中國監管》市場監管總局：保健食品首次納入免稅店經營品類

《異動股》攜程低開4.5%同程跌近2%，內地提醒本國公民近期避免赴日旅遊





【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇