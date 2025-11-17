  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

中日關係 | 文旅部發布赴日旅遊警示，攜程急插半成同程更值博？

17/11/2025

　　中日緊張關係近日不斷升級，繼外交部後，國家文旅部亦提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，教育部亦發出留學預警，內地線上旅遊平台(OTA)攜程集團(09961)受累，今早（17日）最多跌逾半成，跌穿多條平均線，同程旅行(00780)則跌約2%。值得一提，攜程將於周五（21日）公布業績，相信表現不會太差，是否可趁低吸納？抑或寧願轉吼同程？

 

文旅部發布赴日旅遊警示，攜程急插半成同程更值博？

（攜程旅行網截圖）

 

文旅部提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊　教育部發留學預警

 

　　繼上周五（14日）外交部發布「暫勿赴日本」通告後，國家文化和旅遊部昨晚(16日)亦發出公告，提醒中國遊客近期避免前往日本旅遊，已在當地的中國遊客應密切關注當地治安形勢，提高安全防範意識，加強自我保護，如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐日使領館尋求協助。文旅部指，今年以來，日本社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，發生多起在日中國公民遇襲事件，部分案件迄未偵破，中國公民在日本安全環境持續惡化。近日，日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日中國公民人身和生命安全帶來重大風險。

 

　　教育部同日亦發出留學預警，提到治安形勢和留學環境不佳，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排，提醒身處日本和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢。

 

　　中日緊張關係近日不斷升級，事緣日本首相高市早苗於11月7日在眾議院質詢時指，如果「台灣有事」，且伴隨武力攻擊，有可能被認定為「存亡危機事態」，暗示日本可能武力介入台海問題，引發中國強烈反應。中國駐大阪總領事薛劍以「斬首論」回嗆，過去一周引發中日兩國多次交鋒。

 

多家航企宣布可免費退改赴日機票　大量遊客轉投國內遊

　　

　　另外，內地多間航空公司包括國航(00753)、南航(01055)及東航(00670)宣布日本航線機票可免費退改。在微博不少人表示會取消到日本，亦有人表示改去南韓釜山，或者改為內地遊。也有人原計劃去北海道，但現改為去黑龍江省哈爾濱，一樣可以看雪景。有網民則推介可去俄羅斯、塞爾維亞等友好國家旅遊。


　　對於赴日機票免費退改，內地評論指，國內的旅遊直接接住了轉移的需求。北京推出了東北、新疆冬季旅遊，上海整合了國內的資源，四川、雲南的「滑雪+溫泉」 套餐也賣爆了。根據飛豬旅行大資料中心調研資料顯示，原本計劃去日本的遊客78%都轉投到了國內遊。


攜程：入境便利政策紅利持續釋放　入境遊進入全面繁榮期   

 

　　值得一提，攜程集團高級副總裁王韋早前在第八屆虹橋國際經濟論壇「中澳自貿協定實施10周年」分論壇接受《新浪財經》專訪時表示，提到今年以來，攜程入境遊訂單同比增長顯著。而當前入境便利政策紅利持續釋放，多國免簽生效、延期。比如，中國對俄羅斯、巴西等國單方免簽政策陸續生效，近期政府還宣布對法、德、日等45國的單方免簽政策延期。受益政策紅利，俄羅斯入境人次也躋身中國第五大入境客源國。在北京市場，俄羅斯遊客已超越日韓，成為當地最大國際客源。

 

　　王韋指，入境便利化持續升級，國家移民管理局宣布11月底上線「入境卡網上填報」，對標國際旅遊熱門國家「智慧通關」，遊客能提前在網上或手機端線上申報，極大提升了通關效率與體驗舒適度，讓世界看到更開放、更智能、更友好的中國。他強調，入境遊市場從「政策驅動」向「品質驅動」轉型。從行業趨勢看，中國入境遊已進入全面繁榮期，政策重點已從「完善服務基礎」轉向「促進消費擴容」。

 

文旅部發布赴日旅遊警示，攜程急插半成同程更值博？

（攜程旅行網截圖）


　　另據攜程集團海外市場項目總監肖芬菲早前在進博會介紹，今年8月攜程落地全國首個一站式入境遊諮詢中心，構建了從企業單點服務到城市窗口的跨界聯動模式，以「來華第一站」為核心理念，為海外遊客來華提供10餘項全面服務。同時，針對海外遊客的「免費城市半日遊」計劃在上海、北京、香港推出後，已累計接待來自100餘個國家逾萬名遊客，有效激發了旅客的長線遊意願。攜程平台顯示，今年外國遊客在華機票航段量及飯店間夜量較去年增長超100%，門票量增長超300%。

 

明年內地春節假期共9日歷史最長　帶動機票搜索量衝高

 

　　此外，國務院辦公廳本月初發布關於2026年部分節假日安排的通知稱，2026年春節假期將從2月15日持續到2月23日，共9日，成歷史最長春假。據《央視》報道，消息發出不到半小時，在線旅遊預訂平台上，元旦期間和春節期間的火車票以及國際機票搜索量瞬間翻倍增長，且仍在衝高。從搜索量顯示，春節期間，內地遊搜索熱度較高的城市依然是三亞、大理、哈爾濱、海口及西雙版納等旅遊城市，出境遊目的地熱度增長較明顯的是德國柏林及澳洲墨爾本等。

 

　　報道引述專家認為，更長的春節假期有利於錯峰分散出行，節中出遊群體預計也會增加。單日客流量會更平衡，旅客出遊也較舒適，並有望令春節整體出行和出遊量均創新高。


伍禮賢：事件對攜程有影響暫宜觀望　寧吼同程21.5元可吸

 

中日閞係 | 文旅部發布赴日旅遊警示，攜程急插半成同程更值博？

（伍禮賢）


　　光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，中日關係惡化對攜程一定有些影響，影響分兩個層面。首先，原先買了機票、訂了酒店的旅客有機會取消，今日於攜程網站上已見一些數據顯示相關情況，此部分業務無可避免受影響，若看過去攜程業績表現，亞太區業務其實是其中一個不錯的增長動力，儘管沒單獨公布日本佔比多少，亞太區無疑是一個較重要市場，往後相信在中日關係較緊張時，內地居民遊日意欲會降低，雖然這部分航線可藉其他業務有所彌補，但能否完全彌補要看數據。另外，若部分出遊動力在內地被吸收，對攜程也有影響，因內地出行數據活躍，相信更利好同程旅行(00780)，始終同程國內旅遊業務佔比較重，而攜程國際業務佔比更顯著。

 

　　伍禮賢又指，市場亦會關注攜程即將公布的業績表現，若從前一份業績來看，公司兩大業務包括機票及酒店預訂增長動力仍較強，但相關數據未反映今次事件影響。相信此段時間的氣氛對其股價會有影響，未必有很大動力，短期有機會先於底部整理，再看業績數據有否亮麗表現以帶動走勢改善。部署上暫宜觀望，最好待其公布業績後才考慮，否則回至525元或530元才較吸引。

 

　　另伍禮賢指，同程受惠程度未必很大，儘管相關事件對其影響應該沒那麼顯著，公司亦有些國外線業務，不過公司維持自身業務表現機會較大，且其過去股價表現較攜程落後，此時若要二選一會較偏向留意同程，待其回至21.5元附近不妨關注，目標價先看9月高位約25元。

 

　　攜程半日跌4.86%收報548元，最多跌5.99%低見541.5元，成交11.32億元。其他旅遊相關股表現各異，同程旅行跌2.21%報22.1元，中國中免(01880)跌1.36%報76.05元，國航跌2%報6.37元，南航跌0.37%報5.32元，惟東航升1.3%報4.67元，新秀麗(01910)升2.2%報19.04元。

 

文旅部發布赴日旅遊警示，攜程急插半成同程更值博？

 

文旅部發布赴日旅遊警示，攜程急插半成同程更值博？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》姚浩然分析，請按此

 


其他旅遊股相關新聞：
港股 | 午市前瞻 | 港股26200仍有關鍵支持 中日交惡料不影響攜程長線價值
《中國監管》市場監管總局：保健食品首次納入免稅店經營品類
《異動股》攜程低開4.5%同程跌近2%，內地提醒本國公民近期避免赴日旅遊

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.360

異動股

00883

中國海洋石油

22.500

異動股

02800

盈富基金

26.520

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.360
  • 02800 盈富基金
  • 26.520
  • 00372 保德國際發展
  • 0.360
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.760
  • 02440 迷策略
  • 2.590
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 69.400
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 16.120
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.880
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.970
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.840
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.400
  • 00700 騰訊控股
  • 636.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.180
  • 00939 建設銀行
  • 8.240
報章貼士
  • 02368 鷹美
  • 3.910
  • 目標︰--
  • 02096 先聲藥業
  • 13.780
  • 目標︰$15.00
  • 00697 首程控股
  • 2.280
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2025 17:00  《盤後部署》減息前景未明恒指續跌惟廿天線見支持，憧憬新遊增長潛力嗶哩嗶哩可吼

17/11/2025 17:06  小鵬汽車(09868)第三季虧損收窄至3.8億人幣，料第四季總收入升最多43%

17/11/2025 16:11  中國外交部回應阿里被指涉軍：中方從未且不會要求企業違法採集或存儲數據

17/11/2025 16:08  《新股掛牌》中偉新材H股(2579)首掛破發，收低4毫每手蝕8元

17/11/2025 12:34  百勝中國(09987)：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

17/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒４８億元，買盈富基金沽贛鋒鋰業

17/11/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩降聯想目標兼降級，富瑞首予買入比電、藍思…

17/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７２７，一周拆息較上日軟至２﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累新文章
人氣文章

新聞>市場動向

AEON「稅．貸易」稅務貸款｜賞高達HK$12,000現金回贈#新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 減息預期降溫美股續走弱，比特幣低見9.3萬美元，相關ETF可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！
人氣文章

玩樂 What’s On

trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111
人氣文章

影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
人氣文章

先行入手．Onki Chan

超前部署聖誕禮物指南！時尚銀包12選：CHANEL 山羊皮小銀包、$5千元以下入手 LOUIS VUITTON MagSafe 卡包
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
秋日素湯推介：蟲草花栗子淮山湯，十一月夏意未去，顛覆秋天的感覺！
人氣文章
名人健康 │ 49歲趙薇傳患胃癌離世，罕有現身發文闢謠藏深意
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 19:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2025
阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區