小米預測 | 小米明放榜料第三季多賺逾六成，電動車業務扭虧為盈

17/11/2025

　　小米(01810)將於本周二（18日）公布第三季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第三季收入預測1122.8億元（人民幣．下同），按年升21.4%；經調整純利料錄100.7億元，按年升61.1%。

 

小米預測 | 小米明放榜料第三季多賺逾六成，電動車業務扭虧為盈

 

　　第三季公司各種業務均見逆向因素，智能手機毛利率、IoT業務受制於記憶體成本上升及政府補貼收緊；電動車業務需求成疑，但值得注意是管理層預期季內電動車業務扭虧為盈。

 

電動車毛利率卻料按季稍降

 

　　滙豐研究料小米第三季純利約101億元。當中，估算智能手機業務毛利率11%，主要受產品組合與元件價格上漲帶動；物聯網預估營收266億元，受下半年季節性需求疲弱及中國補貼效應減弱拖累；電動車預期錄季度盈利，電動車毛利率因Su7 Ultra佔比降低，預計從第二季高基數的26.4%降至25.2%。

 

補貼收緊及記憶體成本上升料拖累IoT及手機業務

 

　　花旗預計小米第三季業績或略低於該行預期，估算小米第三季經調整純利102億元，按年增長64%，按季下跌5%，主要受智能手機毛利率下降，以及中國補貼效應減弱導致IoT收入下降所拖累；預計第三季電動車營業利潤將扭虧為盈至7.22億元。

 

　　美銀預計小米收入按季下跌3%至1125億元，按年則升22%；毛利率按季升0.2個百分點至22.7%，按年則升2.3個百分點，主要受惠於電動車業務佔比提升。實際營運利潤料按季持平至89億元；經調整後純利料按季跌7%至101億元，按年則升61%。當中智能手機出貨量料因記憶體價格上漲或影響毛利率；IoT業務方面，預計收入按季下跌29%，但毛利率維持23%水平。

 

惟大行料核心盈利續受壓

 

　　不過，摩通指，小米核心業務盈餘惡化程度超出該行已趨謹慎的預期，且預計核心盈利續於未來兩至三季受壓，且移出「正面催化劑觀察名單」，由於由於今年上半年因消費補貼帶動提前拉貨後，中國智能手機成長放緩；第二季需求高峰過後，IoT業務出現修正；加上元件成本上升導致毛利率承壓。

 

　　雖然短期小米股價因電動車訂單需求疑慮、物聯網增長放緩及記憶體成本上升等因素而回調，但大行仍看好小米長期發展，科技高檔策略以及海外市場擴張。據大行建議投資者關注記憶體成本上升對智能手機毛利率及出貨量的影響；IoT業務收入在2025年下半年及2026年的增長趨勢；電動車購置稅補貼的影響及電動車產能提升和新車型推出時間表；「雙十一」促銷活動的觀察等。

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

 

撰文：經濟通採訪組記者許英略

