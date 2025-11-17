異動精選 |中日關係轉差攜程受挫，千問App上線阿里爭持平收
17/11/2025
17/11/2025
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
2025-11-17
17/11/2025 17:00 《盤後部署》減息前景未明恒指續跌惟廿天線見支持，憧憬新遊增長潛力嗶哩嗶哩可吼
17/11/2025 17:06 小鵬汽車(09868)第三季虧損收窄至3.8億人幣，料第四季總收入升最多43%
17/11/2025 16:11 中國外交部回應阿里被指涉軍：中方從未且不會要求企業違法採集或存儲數據
17/11/2025 16:08 《新股掛牌》中偉新材H股(2579)首掛破發，收低4毫每手蝕8元
17/11/2025 12:34 百勝中國(09987)：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣
17/11/2025 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒４８億元，買盈富基金沽贛鋒鋰業
17/11/2025 08:38 【大行炒Ｄ乜】大摩降聯想目標兼降級，富瑞首予買入比電、藍思…
17/11/2025 16:38 《財資快訊》美電升報７﹒７７２７，一周拆息較上日軟至２﹒３…
|財經熱話17/11/2025
阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累
