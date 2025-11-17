阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累

阿里(09988)今日正式官宣「千問」項目，千問APP公測版已上線。據App Store應用介紹，「千問」定位為「阿里最強大模型官方AI助手，旨在成為你在工作、學習、生活中的最佳AI助手」，具備對話問答、智能寫作以及全能相機功能。「千問」項目被視為阿里全力進軍AI to C市場的重要舉措，阿里核心管理層將其視為「AI時代的未來之戰」。

（官網截圖）

千問APP界面簡潔直觀，首頁頂部標注當前使用的語言模型，用戶可根據需求選擇Qwen3-千問以及Qwen3-Max兩種模型。界面中央以「隨時為你答疑、創作，也歡迎找我聊天」點明其產品定位。底部功能欄提供包括AI生視頻、PPT創作、音視頻速讀等14種功能的快捷入口。交互設計上，除文字輸入外，用戶可長按底部進行語音對話，亦可直接發起音視頻通話，實現多種交互方式，此外，千問支持直接跳轉到微信，從微信聊天記錄中上傳文件。

（千問APP截圖）

從實測界面可見，千問的回覆不僅是文本格式，亦可嵌入相關的圖片及影片，使內容呈現更為生動直觀。更為突出的是，千問能在回答問題的時候，主動基於用戶位置，提供個性化的答案。例如在問及穿衣建議時，它能主動提及「你在香港新界，現在大概20攝氏度左右」，並據此推薦適合當地天氣的「疊穿」方案。

另外，千問APP內設有「AI創作」以及「智能體」兩大專區。智能體專區集成了塔羅占卜、MBTI人格分析、雅思口語教練等垂直工具；AI創作專區則側重於多媒體內容生成，提供從靜態圖片生成視頻、表情包製作等創意功能。

（千問APP截圖）





據《新浪科技》報道，千問App公測首日即遭遇流量洪峰，因用戶湧入過載，部分服務出現擁堵和中斷。據多名用戶反饋及應用內提示內容，該應用在今天官宣上線後不久便顯示「入口擁堵」。部分用戶稱，在對話框輸入指令後，千問回復「抱歉，系統超時，請稍候重試」。

目前，千問App公測版已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版，據報面向全球市場的千問App國際版也將在近期上線，借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。

阿里短線目標守150元

然而，阿里今日股價走勢反覆，跟隨大市低開後，受利好消息刺激曾升2%，惟其後未能守住升勢。高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，雖然阿里千問APP上線為市場帶來正面預期，但受日前美方指控阿里與中國軍方疑似存在數據傳輸的負面消息拖累，抵銷了部分AI利好效應。他解釋，儘管阿里已澄清傳聞不實，相關疑慮仍影響投資者信心，導致今日股價低開後走勢反覆。此外，恒指今日下挫逾兩百點，亦加重阿里等權重股壓力。聶振邦認為，短線宜關注150港元支撐位能否守穩，若收市價不失，月底前有機會逐步上試160至165元區間。

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

