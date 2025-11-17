  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯

阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累

17/11/2025

　　阿里(09988)今日正式官宣「千問」項目，千問APP公測版已上線。據App Store應用介紹，「千問」定位為「阿里最強大模型官方AI助手，旨在成為你在工作、學習、生活中的最佳AI助手」，具備對話問答、智能寫作以及全能相機功能。「千問」項目被視為阿里全力進軍AI to C市場的重要舉措，阿里核心管理層將其視為「AI時代的未來之戰」。

 

阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累

（官網截圖）

 

　　千問APP界面簡潔直觀，首頁頂部標注當前使用的語言模型，用戶可根據需求選擇Qwen3-千問以及Qwen3-Max兩種模型。界面中央以「隨時為你答疑、創作，也歡迎找我聊天」點明其產品定位。底部功能欄提供包括AI生視頻、PPT創作、音視頻速讀等14種功能的快捷入口。交互設計上，除文字輸入外，用戶可長按底部進行語音對話，亦可直接發起音視頻通話，實現多種交互方式，此外，千問支持直接跳轉到微信，從微信聊天記錄中上傳文件。

 

阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累

（千問APP截圖）

 

　　從實測界面可見，千問的回覆不僅是文本格式，亦可嵌入相關的圖片及影片，使內容呈現更為生動直觀。更為突出的是，千問能在回答問題的時候，主動基於用戶位置，提供個性化的答案。例如在問及穿衣建議時，它能主動提及「你在香港新界，現在大概20攝氏度左右」，並據此推薦適合當地天氣的「疊穿」方案。

 

　　另外，千問APP內設有「AI創作」以及「智能體」兩大專區。智能體專區集成了塔羅占卜、MBTI人格分析、雅思口語教練等垂直工具；AI創作專區則側重於多媒體內容生成，提供從靜態圖片生成視頻、表情包製作等創意功能。

 

阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累

（千問APP截圖）


　　
　　據《新浪科技》報道，千問App公測首日即遭遇流量洪峰，因用戶湧入過載，部分服務出現擁堵和中斷。據多名用戶反饋及應用內提示內容，該應用在今天官宣上線後不久便顯示「入口擁堵」。部分用戶稱，在對話框輸入指令後，千問回復「抱歉，系統超時，請稍候重試」。

 

　　目前，千問App公測版已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版，據報面向全球市場的千問App國際版也將在近期上線，借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。

 

阿里短線目標守150元

 

　　然而，阿里今日股價走勢反覆，跟隨大市低開後，受利好消息刺激曾升2%，惟其後未能守住升勢。高歌證券金融首席分析師聶振邦指出，雖然阿里千問APP上線為市場帶來正面預期，但受日前美方指控阿里與中國軍方疑似存在數據傳輸的負面消息拖累，抵銷了部分AI利好效應。他解釋，儘管阿里已澄清傳聞不實，相關疑慮仍影響投資者信心，導致今日股價低開後走勢反覆。此外，恒指今日下挫逾兩百點，亦加重阿里等權重股壓力。聶振邦認為，短線宜關注150港元支撐位能否守穩，若收市價不失，月底前有機會逐步上試160至165元區間。

 

阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

【說說心理話】推崇「是旦主義」！精神科專科醫生許龍杰：不一定要追求完美！人生如「腸粉」，要加上不同醬料，才會有韻味► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02269

藥明生物

32.360

異動股

00883

中國海洋石油

22.500

異動股

02800

盈富基金

26.520

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02269 藥明生物
  • 32.360
  • 02800 盈富基金
  • 26.520
  • 00372 保德國際發展
  • 0.360
  • 01428 耀才證券金融
  • 7.760
  • 02440 迷策略
  • 2.590
股份推介
  • 06618 京東健康
  • 69.400
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 16.120
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.880
  • 目標︰$6.77
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 11.970
  • 目標︰$12.60
  • 06862 海底撈
  • 13.840
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.900
  • 09992 泡泡瑪特
  • 217.400
  • 00700 騰訊控股
  • 636.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.180
  • 00939 建設銀行
  • 8.240
報章貼士
  • 02368 鷹美
  • 3.910
  • 目標︰--
  • 02096 先聲藥業
  • 13.780
  • 目標︰$15.00
  • 00697 首程控股
  • 2.280
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

17/11/2025 17:00  《盤後部署》減息前景未明恒指續跌惟廿天線見支持，憧憬新遊增長潛力嗶哩嗶哩可吼

17/11/2025 17:06  小鵬汽車(09868)第三季虧損收窄至3.8億人幣，料第四季總收入升最多43%

17/11/2025 16:11  中國外交部回應阿里被指涉軍：中方從未且不會要求企業違法採集或存儲數據

17/11/2025 16:08  《新股掛牌》中偉新材H股(2579)首掛破發，收低4毫每手蝕8元

17/11/2025 12:34  百勝中國(09987)：集團營銷效率明顯提升，目標2028財年營運利潤突破100億人幣

17/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒４８億元，買盈富基金沽贛鋒鋰業

17/11/2025 08:38  【大行炒Ｄ乜】大摩降聯想目標兼降級，富瑞首予買入比電、藍思…

17/11/2025 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７２７，一周拆息較上日軟至２﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累新文章
人氣文章

新聞>市場動向

AEON「稅．貸易」稅務貸款｜賞高達HK$12,000現金回贈#新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 減息預期降溫美股續走弱，比特幣低見9.3萬美元，相關ETF可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署｜姚浩然：下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
保鮮紙健康風險｜加熱釋出有毒物質恐致癌、兒童性早熟，3招安全使用法新文章
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/11/2025 19:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 17/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話17/11/2025
阿里千問APP今上線惟股價反應弱，專家稱受涉軍指控拖累
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

新一波工業革命，中美誰可領風騷？

14/11/2025 10:42

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區