  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

開市Go | 聯儲鷹鴿爭鳴道指大挫，小鵬績後ADR挫逾一成，攜程季績佳

18/11/2025

要聞盤點

 

1、受市場對人工智能股的高估值泡沫憂慮升溫，以及對聯儲局未來利率走向持續不確定等因素影響，美國股市隔晚遭遇顯著拋售壓力，科技股領跌大市，道指收市重挫超過550點。市場正觀望本周稍後公布的英偉達季績及關鍵就業數據，以尋找後市方向。道指收市跌557點，或1.18%，報46590；標普500指數跌61點，或0.92%，報6672點；納指跌192點，或0.84%，報22708點。中國金龍指數跌95點。日經期貨截至上午7時50分上升2.5點。

 

2、美聯儲副主席傑斐遜稱就業市場下行風險增加，但在利率接近中性水平時須謹慎行事，惟儲局理事沃勒支持降息，理由是勞動力市場疲弱及政策影響中低收入者。

 

3、中國10月廣義財政支出創2021年以來最大降幅，支出額為2023年7月以來最低；10月代客淨結匯規模及結匯率雙降，經常賬戶跨境淨流入創歷史新高。

 

4、中德高級別財金對話在北京舉行，雙方支持滬深上市公司在法蘭克福發行全球存托憑證，並加強證券、期貨及衍生品領域合作。

 

5、亞馬遜三年來首次發行美元計價債券，募資總額達150億美元。

 

6、馬斯克計劃為特斯拉構建自主晶片供應體系，批評三星及台積電進展緩慢，預計未來FSD技術普及將導致每年晶片需求爆增至最高2000億顆。

 

7、摩根士丹利首席美股策略師Wilson預計標普500指數未來一年將升16%，2026年底目標達7800點。

 

8、摩根士丹利發表報告，稱在今年高回報後，明年股市將趨於穩定，恒指最樂觀目標為明年底達34700點。

 

9、高盛報告稱，各國央行11月或大量購金，料2026年底金價達4900美元；同時預計2026年原油供應過剩，下調WIT原油均價56美元/桶；布倫特均價52美元/桶。

 

10、有「新債王」之稱的岡拉克抨擊私募債務領域的「垃圾貸款」，建議現金配置比例提高至20%。

 

開市Go | 聯儲鷹鴿爭鳴道指大挫，小鵬績後ADR挫逾一成，攜程季績佳

 

開市Go | 聯儲鷹鴿爭鳴道指大挫，小鵬績後ADR挫逾一成，攜程季績佳

 

開市Go | 聯儲鷹鴿爭鳴道指大挫，小鵬績後ADR挫逾一成，攜程季績佳

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03010

安碩亞洲除日

69.180

異動股

02268

藥明合聯

67.800

異動股

01060

大麥娛樂

0.860

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 210.800
  • 03160 華夏日股對沖
  • 25.440
  • 00267 中信股份
  • 12.280
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 69.180
  • 00167 萬威國際
  • 3.520
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.090
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 66.600
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.710
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.780
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.800
  • 01347 華虹半導體
  • 80.100
  • 00700 騰訊控股
  • 627.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 210.800
  • 00981 中芯國際
  • 73.850
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.520
  • 目標︰$8.50
  • 08188 駿傑集團控股
  • 1.080
  • 目標︰--
  • 03998 波司登
  • 5.130
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/11/2025 12:45  《午市前瞻》港股未來一周企穩26000點成關鍵，京東新業務未撼美團

18/11/2025 12:12  亞股急挫恒指半日跟跌387點，穿兩萬六報25997，阿里逆市升惟獨力難撐

18/11/2025 11:58  據報香港科技大學獲推薦向港府申辦醫學院，盧寵茂及蔡若蓮下午見記者

18/11/2025 11:51  【外圍經濟】東京股匯債市三殺，高市早苗下午將會日銀行長

18/11/2025 11:37  《異動股》地產股集體跌，長實向八名撻訂買家追差價三人破產

18/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒４８億元，買盈富基金沽贛鋒鋰業

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

18/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７６３，隔夜拆息較上日軟１９基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 地產股集體跌，長實向八名撻訂買家追差價三人破產新文章
人氣文章

新聞>市場動向

美元偏軟　利好新興股債新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
人氣文章

FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
DIVA CHANNEL
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《暴蜂尼亞》：真相與謊言在於人本身所相信的事實 1
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？
人氣文章
腦退化有得醫？醫生：新藥可延緩病情 附免費線上測試（AD8）新文章
人氣文章
世衛列熱水為致癌物，長期喝超過65°C熱飲恐致食道癌新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 13:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 13:28
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 13:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2025 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/11/2025
港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

沈伯洋慘淪綠營棄子

18/11/2025 10:12

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區