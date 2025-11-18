美股 | 市場觀望英偉達業績，AI泡沫憂慮升溫，道指再挫逾550點

受市場對人工智能(AI)股的高估值泡沫憂慮升溫，以及對聯儲局未來利率走向持續不確定等因素影響，美國股市周一（17日）遭遇顯著拋售壓力，科技股領跌大市，道指收市重挫超過550點。

道指收市跌557.24點，或1.18%，報46590.24；標普500指數跌61.7點，或0.92%，報6672.41點；納指跌192.51點，或0.84%，報22708.07點。

市場觀望本周稍後公布的英偉達(US.NVDA)季績及關鍵就業數據，以尋找後市方向。作為AI概念股的龍頭，英偉達將於周三（19日）公布季績，日內收市跌約1.9%。

著名投資者彼得蒂爾的對沖基金Thiel Macro據報已悉售其英偉達持倉，加劇投資者對AI概念股估值過高的焦慮情緒。其他重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)升1.1%，Meta(US.META)跌1.2%，蘋果(US.AAPL)跌1.8%，微軟(US.MSFT)跌0.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌0.8%。

谷歌母公司Alphabet(US.GOOGL)股價逆市飆升約3%。市場消息指，「股神」巴菲特旗下的巴郡已入股該公司，消息帶動其股價造好。

宏觀經濟方面，聯儲局副主席杰斐遜表示，央行在貨幣政策上應謹慎前行，言論加深了市場對於12月能否減息的疑慮。

美元走強打壓金價

美匯指數在99水平找到支持後反覆上試，日內報99.57，上升0.3%。美元兌日圓尾市突破155心理關口，報155.23，升0.46%。歐元兌美元匯價日內報1.1586，下跌約0.3%。

市場對聯儲局減息預期降溫，加上美元走強，國際金價受壓。紐約期金報每盎司4022美元，跌幅約1.7%。現貨金價日內報4025美元附近，跌約1.5%。

紐約期油與布蘭特期油一度下跌超過1%，但隨後在地緣政治風險升溫的刺激下跌幅收窄。紐約期油報每桶59.82，下跌0.2%；而布蘭特期油則報約每桶64.07美元，下跌0.5%。

撰文：經濟通國金組

