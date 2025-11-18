  • 會員
盤前攻略 | 避險升溫美股再挫 港股料穿50天線展25800防守戰

18/11/2025

　　美股財報季未過，加上聯儲局減息預期逐漸縮細，早前押注減息的市場資金流出，避險需求提升，十年期美債孳息率隔夜下跌2基點，黃金及比特幣等溢價資產持續受壓。周一美股再有跌勢，道指跌557點報46590，納指跌192點報22708，標普跌61點報6672。

 

　　小鵬(09868)公布截至9月第三季經調整虧損1.5億人幣，按年大幅收窄90.1%；總收入按年翻倍至203.8億人幣，毛利率按年升4.8個百分點至20.1%。惟公司對第四季收入指引介乎215億至230億人幣，低於市場預期的260億人幣，消息拖累隔晚小鵬ADS重挫10.32%，報22.43美元。

 

（Shutterstock圖片）

（Shutterstock圖片）

 

中概股個別發展，ADR繼續跑輸

 

　　其餘中概股個別發展；阿里巴巴升2.54%報157.71美元，拼多多跌1.46%報129.04美元，京東升0.78%報29.54美元，百度跌1.63%報114.11美元，嗶哩嗶哩跌0.23%報26.12美元，理想跌4.75%報18.83美元，蔚來跌1.30%報6.08美元，小馬智行跌6.16%報12.18美元，富途升1.69%報168.57美元，金山雲飆8.93%報12.20美元。

 

　　ADR普遍跑輸港股；騰訊(00700)ADR較港股低1.15%，折合629.2港元；美團(03690)ADR較港低1.49%，折合98.8港元；友邦(01299)ADR較港股低0.79%，折合80.7港元；滙控(00005)ADR較港股低1.22%，折合110.7港元；小米(01810)ADR較港股低1.10%，折合41.5港元。

 

周內恒指25800攻防戰，年內望日均成交維持2000億元守穩百天線

 

　　美股黯淡氣氛拖累港股資金流預期，隔晚恒指夜期跌189點報26178，較上日收市低水206點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26130，跌210點，恒指料跟隨低開約200點。

 

　　美股跌勢持續，港股累積升幅後受累跟挫，若以隔晚夜期及最新黑期表現看，港股開市將跌穿50天線水平，目前最大支持水平仍為100天線約25500至25600，觀望後市該位會否出現大成交額承接力度，如成交僅維持約2000億元以上，則預計恒指今年餘下時間都傾向百天線至27400上落；假如成交縮減至不足2000億，甚至會有跌穿百天線可能。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，上日大市下跌再殺牛證重貨區26400至26499，好友急速補底博反彈，於25800至26199約400點內部署，區內淨增1038張對應期指張數街貨，留意25800為7月至9月初上升阻力，好友目看好該位有最強支持，料周內將展開25800防守戰。

 

