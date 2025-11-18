  • 會員
新勢力 | 小鵬績後挫，有貨冇貨點部署？

18/11/2025

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　立即去片：https://youtu.be/2SVEKSuFcbA

 

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

異動股

異動股

03010

安碩亞洲除日

69.180

異動股

02268

藥明合聯

67.800

異動股

01060

大麥娛樂

0.860

即時重點新聞

18/11/2025 12:45  《午市前瞻》港股未來一周企穩26000點成關鍵，京東新業務未撼美團

18/11/2025 12:12  亞股急挫恒指半日跟跌387點，穿兩萬六報25997，阿里逆市升惟獨力難撐

18/11/2025 11:58  據報香港科技大學獲推薦向港府申辦醫學院，盧寵茂及蔡若蓮下午見記者

18/11/2025 11:51  【外圍經濟】東京股匯債市三殺，高市早苗下午將會日銀行長

18/11/2025 11:37  《異動股》地產股集體跌，長實向八名撻訂買家追差價三人破產

18/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒４８億元，買盈富基金沽贛鋒鋰業

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

18/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７６３，隔夜拆息較上日軟１９基點

新聞>財經熱話

寧德時代 | H股解禁前夕主要股東擬售A股，股價連日下挫未宜沾手？新文章
新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團新文章
新聞>財經熱話

異動股 | 地產股集體跌，長實向八名撻訂買家追差價三人破產新文章
玩樂 What’s On

trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111
雷鳴天下．雷鼎鳴

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向
影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
我單身但我快樂．Ayu 阿愚

Situationship的年代：不確立關係，是對愛情覺醒抑或自我逃避？
ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
益生菌補充劑怎麼吃最有效？膠囊與粉末比較，營養師7個實用建議
腫瘤權威警告：身體3個部位常痕癢是癌症徵兆，勿誤當濕疹過敏
醫生實測吃1種天然Botox級食物，皺紋深度減9%！抗衰老食物清單新文章
寧德時代 | H股解禁前夕主要股東擬售A股，股價連日下挫未宜沾手？
沈伯洋慘淪綠營棄子

18/11/2025 10:12

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

