異動股 | 地產股集體跌，長實向八名撻訂買家追差價三人破產

長實(01113)現價跌2%，報39.66元，以現價計，該股暫連跌4日，累計跌幅4.2%。該股成交約99萬股，涉資3955萬元。

據報長實向至少八名撻訂買家被入稟追討重售單位差價，其中涉及旗下兩個新盤「#LYOS」及「名日．九肚山」，被追差價約1765萬元。該八個單位合共原本總價逾1.2億元，而有三名買家因未能付清欠款，法院因應發展商申請，已頒令破產。

八名撻訂買家據指於2021年樓市高峰期買入，其中五名「名日．九肚山」撻訂買家購入價介乎於1289萬元至2760萬元；三名「#LYOS」撻訂買家購入價，介乎於445萬元至733萬元，因撻訂八名買家合共被沒收861萬元訂金。

地產股全線回吐；九置(01997)跌3.4%，報24.4元；長和(00001)跌1.6%，報53.7元；新地(00016)跌1.9%，報100.5元；恒地(00012)跌2.1%，報30.06元；新世界(00017)跌1.6%，報7.5元。

撰文：經濟通市場組

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情