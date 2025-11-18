港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團

AI泡沫陰霾以及美國聯儲局利率走向不確定性持續籠罩市場，美股、黃金及虛幣等多項資產價格受壓。今早起亞太股市沽壓突發加劇，東京日經225和首爾KOSPI齊挫近3%，台北加權平均跌逾2%。港股更是禍不單行，藍籌股中國宏橋(01378)宣布折讓一成抽水過百億，拖累港股開市氣氛，恒指低開逾200點，其後反覆向下，跌穿26000整數心理關口。恒生指數半日報25997，跌387點或1.5%，主板成交近1345億元。恒生國企指數報9206，跌122點或1.3%。恒生科技指數報5660，跌96點或1.7%。

聶振邦：港股承壓看26000點支持，關注阿里業績及內地PMI

美國科技股領跌大市，美股隔晚道指收市重挫拖累港股，開市不久就輕微跌穿26000點，隨後反彈回升。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指大市成交額只有大概900億，沽壓不算強，主要還是受外圍市場影響，若美國AI股仍全部處於受壓狀態，港股將繼續承壓。在技術方面，他認為需要關注港股本周五能否守住26000點，若跌破則看11月5日的22500點低位。預計初步支持位在25800點至26000點之間，而上方阻力位在26300點。

正值港股業績期，聶振邦表示市場主要關注兩個方面，第一是阿里巴巴(09988)下周公布財報，作為恒指權重股，其表現將影響大市走勢。第二，11月底將公布內地PMI數據，這反映製造業是否持續收縮，值得市場留意。

京東新業務對美團影響較小

京東(09618)創始人劉強東宣布將推出京東外賣獨立App，同時上線京東點評，並推出京東真榜，挑戰美團(03690)旗下到店業務大眾點評。

京東外賣App不僅提供外賣服務，更集「外賣+即時零售+點評+酒旅+購物」等於一體。劉強東稱，推出京東外賣獨立App是為了滿足用戶需求，之前因為沒有獨立App，「很多用戶找不到外賣入口」。截至目前，京東外賣僅在安卓市場上線，在iOS市場則尚未上線。

聶振邦認為京東雖然推出新業務，但美團不過跌2%，可見市場對此反應平淡。在2月份時，市場對京東入局外賣行業的反應早已消化，而且外賣行業長期競爭激烈，如阿里旗下餓了麼，京東即使入局，短期內對美團造成的衝擊有限。

從技術分析上，聶振邦表示當前美團股價在98元有支持位，反彈力度較小，料暫時受制於108元至110元之間。他補充需要重點關注美團11月底前公布的第三季業績，此前第二季盈利倒退超九成，市場期待第三季業績能否改善。

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

小米業績符預期無助股價

小米(01810)將於今日公布第三季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第三季收入預測1122.8億元人民幣，按年升21.4%；經調整純利料錄100.7億元人民幣，按年升61.1%。第三季公司各種業務均見逆向因素，智能手機毛利率、IoT業務受制於記憶體成本上升及政府補貼收緊；電動車業務需求成疑，但值得注意是管理層預期季內電動車業務扭虧為盈。

聶振邦表示小米股價一直處於下跌狀態，就算業績符合預期對股價無明顯提振作用。市場更關注業績公布後管理層對未來業務部署的展望，尤其是明年發展部分。若部署能讓市場有所憧憬則會對股價有幫助，目前暫時來看反彈有限，料仍受制於45元。

他補充目標價可望45元，若市場看淡第四季業績表現，不排除股價會跌穿40元，投資者需警惕下行風險。

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

