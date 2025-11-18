  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團

18/11/2025

　　AI泡沫陰霾以及美國聯儲局利率走向不確定性持續籠罩市場，美股、黃金及虛幣等多項資產價格受壓。今早起亞太股市沽壓突發加劇，東京日經225和首爾KOSPI齊挫近3%，台北加權平均跌逾2%。港股更是禍不單行，藍籌股中國宏橋(01378)宣布折讓一成抽水過百億，拖累港股開市氣氛，恒指低開逾200點，其後反覆向下，跌穿26000整數心理關口。恒生指數半日報25997，跌387點或1.5%，主板成交近1345億元。恒生國企指數報9206，跌122點或1.3%。恒生科技指數報5660，跌96點或1.7%。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團

（Shutterstock圖片）

 

聶振邦：港股承壓看26000點支持，關注阿里業績及內地PMI

 

　　美國科技股領跌大市，美股隔晚道指收市重挫拖累港股，開市不久就輕微跌穿26000點，隨後反彈回升。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，恒指大市成交額只有大概900億，沽壓不算強，主要還是受外圍市場影響，若美國AI股仍全部處於受壓狀態，港股將繼續承壓。在技術方面，他認為需要關注港股本周五能否守住26000點，若跌破則看11月5日的22500點低位。預計初步支持位在25800點至26000點之間，而上方阻力位在26300點。

 

　　正值港股業績期，聶振邦表示市場主要關注兩個方面，第一是阿里巴巴(09988)下周公布財報，作為恒指權重股，其表現將影響大市走勢。第二，11月底將公布內地PMI數據，這反映製造業是否持續收縮，值得市場留意。

 

京東新業務對美團影響較小

 

　　京東(09618)創始人劉強東宣布將推出京東外賣獨立App，同時上線京東點評，並推出京東真榜，挑戰美團(03690)旗下到店業務大眾點評。

 

　　京東外賣App不僅提供外賣服務，更集「外賣+即時零售+點評+酒旅+購物」等於一體。劉強東稱，推出京東外賣獨立App是為了滿足用戶需求，之前因為沒有獨立App，「很多用戶找不到外賣入口」。截至目前，京東外賣僅在安卓市場上線，在iOS市場則尚未上線。

 

　　聶振邦認為京東雖然推出新業務，但美團不過跌2%，可見市場對此反應平淡。在2月份時，市場對京東入局外賣行業的反應早已消化，而且外賣行業長期競爭激烈，如阿里旗下餓了麼，京東即使入局，短期內對美團造成的衝擊有限。

 

　　從技術分析上，聶振邦表示當前美團股價在98元有支持位，反彈力度較小，料暫時受制於108元至110元之間。他補充需要重點關注美團11月底前公布的第三季業績，此前第二季盈利倒退超九成，市場期待第三季業績能否改善。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團

美團股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團

京東股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

小米業績符預期無助股價

 

　　小米(01810)將於今日公布第三季業績。據彭博綜合市場預測數據顯示，今年第三季收入預測1122.8億元人民幣，按年升21.4%；經調整純利料錄100.7億元人民幣，按年升61.1%。第三季公司各種業務均見逆向因素，智能手機毛利率、IoT業務受制於記憶體成本上升及政府補貼收緊；電動車業務需求成疑，但值得注意是管理層預期季內電動車業務扭虧為盈。

 

　　聶振邦表示小米股價一直處於下跌狀態，就算業績符合預期對股價無明顯提振作用。市場更關注業績公布後管理層對未來業務部署的展望，尤其是明年發展部分。若部署能讓市場有所憧憬則會對股價有幫助，目前暫時來看反彈有限，料仍受制於45元。

 

　　他補充目標價可望45元，若市場看淡第四季業績表現，不排除股價會跌穿40元，投資者需警惕下行風險。

 

港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團

小米股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03010

安碩亞洲除日

69.180

異動股

02268

藥明合聯

67.800

異動股

01060

大麥娛樂

0.860

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09992 泡泡瑪特
  • 210.800
  • 03160 華夏日股對沖
  • 25.440
  • 00267 中信股份
  • 12.280
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 69.180
  • 00167 萬威國際
  • 3.520
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.090
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 66.600
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.710
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.780
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 155.800
  • 01347 華虹半導體
  • 80.100
  • 00700 騰訊控股
  • 627.500
  • 09992 泡泡瑪特
  • 210.800
  • 00981 中芯國際
  • 73.850
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.520
  • 目標︰$8.50
  • 08188 駿傑集團控股
  • 1.080
  • 目標︰--
  • 03998 波司登
  • 5.130
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/11/2025 12:45  《午市前瞻》港股未來一周企穩26000點成關鍵，京東新業務未撼美團

18/11/2025 12:12  亞股急挫恒指半日跟跌387點，穿兩萬六報25997，阿里逆市升惟獨力難撐

18/11/2025 11:58  據報香港科技大學獲推薦向港府申辦醫學院，盧寵茂及蔡若蓮下午見記者

18/11/2025 11:51  【外圍經濟】東京股匯債市三殺，高市早苗下午將會日銀行長

18/11/2025 11:37  《異動股》地產股集體跌，長實向八名撻訂買家追差價三人破產

18/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入８４﹒４８億元，買盈富基金沽贛鋒鋰業

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

18/11/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７６３，隔夜拆息較上日軟１９基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 地產股集體跌，長實向八名撻訂買家追差價三人破產新文章
人氣文章

新聞>市場動向

美元偏軟　利好新興股債新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 49歲趙薇傳患胃癌離世，罕有現身發文闢謠藏深意
人氣文章
肺癌 │ 60歲婦不煙不酒仍患肺癌，醫生警告：10cm腫瘤可潛伏10年無徵兆
人氣文章
進餐習慣恐致血糖飆升，營養師揭飲食次序影響升煻指數差距驚人
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 13:29
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 13:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 13:29
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2025 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話18/11/2025
港股 | 午市前瞻 | 港股未來一周企穩26000點成關鍵 京東新業務未撼美團
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

沈伯洋慘淪綠營棄子

18/11/2025 10:12

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區