寧德時代 | H股解禁前夕主要股東擬售A股，股價連日下挫未宜沾手？

內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)主要股東黃世霖因自身資金需求等因素，詢價轉讓約4563萬股A股，出售規模涉及逾180億元人民幣，售價較上日H股收盤價折讓近22%。另外，寧德時代上市近半年，持有已發行H股近50%的基石投資者的禁售期即將屆滿，摩通建議投資者買入其A股沽出H股。寧德時代今早（18日）再跌近4%，連跌3日並已跌穿多條平均線，暫未宜沾手？

主要股東黃世霖擬轉讓4563萬股A股 售價較H股折讓22%

寧德時代公布，主要股東黃世霖詢價轉讓A股股份，經向機構投資者詢價後，初步確定的轉讓價格為每股376.12元人民幣，較H股上日收盤價526港元折讓高達21.8%，較A股上日收盤價則折讓3.8%。參與詢價轉讓報價的機構投資者合計有效認購股份數量約1.47億股，超額認購2.2倍。

集團指，詢價轉讓收到有效報價單共55份，初步確定買家為16家機構投資者，擬受讓股份總數為4563.2萬股。而是次詢價轉讓不通過集中競價交易或大宗交易方式進行，不屬於通過二級市場減持，在受讓後6個月內不得轉讓。

三季報顯示，黃世霖位列寧德時代第三大股東，持股比例為總股本的10.21%。根據上周五(14日)公告，黃世霖本次因自身資金需求詢價轉讓1%公司股份，按當日收盤價計算，其轉讓的股份市值規模超過180億元人民幣。

H股禁售期本周三屆滿 摩通籲沽H股買A股



寧德時代H股上市至今快將半年，持有寧德時代已發行H股近50%的基石投資者所持股份的禁售期將於本周三(19日)屆滿。摩根大通發表研報指，相關股份的禁售期結束，或會成為扭轉H股對A股溢價的催化劑，加上自5月上市以來，寧德時代H股累積升幅達1倍，遠較A股同期升約六成高，意味有獲利誘因。考慮到溢價和估值問題，其H股的需求可能疲軟，惟因適逢投資者對電池行業特別是對儲能系統的需求前景信心增強，建議投資者應買入A股，沽出H股，A股目標價為480元人民幣。H股目標價則由600港元下調至575港元，評級「中性」。

該行又提到，寧德時代A股及港股股價在上周四(13日)分別上漲了7.6%及3.2%，主要受惠於與海博思創(滬:688411)簽署戰略合作協議，獲得不少於200Gwh訂單。近期投資者對寧德時代2026年產量的預期隨著市場討論而提升。

擬派2千名中國工人赴西班牙建廠 仍在與當地政府磋商

另外，據《彭博》援引寧德時代一位高管表示，該公司擬派遣約2000名中國工程師、技術人員和管理人員參與在薩拉戈薩建設一座價值41億歐元的製造工廠，仍在與西班牙政府就此進行磋商。該工廠由寧德時代與歐洲汽車製造商Stellantis合資建設，計劃於2026年底前投產，但寧德時代副總裁孟祥峰稱，在說服西班牙公眾和當局接受這一用工安排一直進展緩慢。

孟祥鋒表示，大量技術嫻熟的中國技術人員既來自寧德時代，也來自其供應鏈中的中國公司，對於提供現場服務和支持，使生產線投入運營至關重要，而僱用當地工人則需要時間。他又指，並非不願意僱用當地工人，而是需要經驗豐富的技術人員來建設和調試生產線，並確保設備正常運轉。在此過程中，將培訓當地工人，以便他們能夠逐步接管運營。

黃瑋傑：消息偏負面兼技術走勢差 若跌穿514元恐下試465元

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，近日有關寧德時代的消息都偏負面，尤其是有股東出售A股，除非解畫指有資金需要，否則市場一般對股東減持解讀為可能對公司前景沒太大信心，而且A股股價比H股低也有股東減持，解讀可能更偏向負面。



黃瑋傑又指，若純看寧德時代技術走勢也要小心，其股價10月3日升至614元見頂回落，到10月13日跌至最低514元，僅5、6個交易日跌了100元，跟著就於514至590元橫行，此橫行區底部514元就成了很重要的支持位，此亦為見頂後第一次回落的低位，昨日(17日)再次跌近此低位，最低見過515.5元，要留意一旦跌穿514元，即過去個半月形成的橫行區失守，通常一個橫行區升穿或跌穿，會有跟進的升勢或跌勢。此外，寧德時代上市以來從未跌穿50天線，昨日跌穿已是轉弱訊號，若再加上跌穿514元就要小心，可能要下試500元，甚至下試100天線約465元。另RSI往往走在股價前面，今日其RSI也創了上市以來新低。

寧德時代半日跌3.8%收報506元，連跌3日，累積跌幅10.84%，成交7.04億元。其他鋰電池股亦普遍下挫，比亞迪電子(00285)跌3.82%報32.7元，中創新航(03931)跌8.64%報30.44元，天能動力(00819)跌3.43%報8.16元，贛鋒鋰業(01772)跌6.54%報58.55元，天齊鋰業(09696)跌6.75%報53.15元，比亞迪(01211)跌3.53%報97.15元。

