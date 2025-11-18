異動股 | 幣災引發比特幣挫穿90000美元累瀉三成，ETF現挫6%
18/11/2025
美國聯儲局減息預期進一步受壓，下月減息0.25厘機會率降至不足五成，避險需求急升，隔晚美國十年期國債孳息率下跌。全球資產價格下跌，高溢價風險資產全線捱沽，虛幣市場哀鴻遍野，港股盤中比特幣挫穿90000美元大關，暫低見89253美元，高位至今累計大跌三成；以太幣亦跌穿3000美元重要關口。
比特幣ETF普挫6%；華夏比特幣(03042)現價跌5.9%，報10.98元，該股成交約135萬股，涉資1500萬元；FA南方比特幣(03066)跌5.8%，報29.5元；FA三星比特幣(03135)跌5.8%，報29.74元。
以太幣ETF同樣普跌約6%；華夏以太幣(03046)跌6.1%，報7.095元；FA南方以太幣(03068)跌6%，報13.72元；嘉實以太幣(03179)跌5.9%，報7.17元。
炒幣股跌成一片；博雅互動(00434)跌10.4%，報3.86元；新火科技控股(01611)跌7.6%，報3.4元；歐科雲鏈(01499)跌5%，報0.209元；聯眾(06899)升7.8%，報0.275元。
現時，恒生指數報25863，跌521點或跌2%，主板成交超過1836億元。國企指數報9148，跌180點或跌1.9%。恒生科技指數報5621，跌135點或跌2.3%。
撰文：經濟通市場組
