小鵬 | 何小鵬︰小鵬汽車明年將推出7款全新車型以及三款Robotaxi車型

18/11/2025

　　小鵬汽車(09868)(US.XPEV)昨日（17日）公布第三季度業績。董事長兼CEO何小鵬在電話會議上宣布，小鵬2026年將推出7款全新車型，未來可以覆蓋更多價格段，顯著擴大可觸達市場空間（TAM）；明年亦會正式推出Robotaxi（無人駕駛出租車），同時提供全共享無人模式與有人駕駛L4模式，並已與高德達成深度合作。同時亦會推出三款不同價位的Robotaxi車型，用以支持不同類型的出行需求。

 

小鵬 | 何小鵬︰小鵬汽車明年將推出7款全新車型以及三款Robotaxi車型

 

目標2030年機械人銷量達100萬台

 

　　另外，他指出，人形機械人IRON已進入第七代，未來將推出第八代量產版，最快下月啟動「ET0」量產流程，目標2030年全球銷量達到100萬台；低空飛行器「陸地航母」預計2026年底前交付數千台予客人。

 

　　何小鵬強調，小鵬未來AI在整車或機械人價值佔比將快速提升至50%。他認為，傳統車企以「定位＋集成」為核心，而小鵬則採取「全棧自研＋跨域融合」路線，兩者基因完全不同，他相信，四個輪子的汽車在5到10年之間也會是下一代的機械人。在那個時候就會看到集成的邏輯論和融合創新的邏輯論，最後它們會生產出不一樣的產品。

 

印度及奧地利工廠明年產量續增長

 

　　對於海外本地化生產方面，副董事長顧宏地表示，集團已在印度開設小鵬汽車的首家海外工廠，同時在奧地利亦與供應商巨頭麥格納（Magna）達成合作。兩家工廠都在穩步提升產能。集團預計該兩家工廠明年的產量將繼續增長，從而支持整體的海外增長。在歐洲市場，小鵬本地生產的車輛數量將達到數萬輛；而在印度的工廠產量可能略低，但能希望達到大幾千的水平。

 

撰文：經濟通採訪組

 

撰文:經濟通採訪組

