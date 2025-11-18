  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

花旗香港：本港千萬富翁人口增至近40萬人，平均34歲賺到首個100萬

18/11/2025

　　花旗香港最新公布的「香港千萬富翁調查報告2025」結果指出，香港的千萬富翁人數錄得增長，而超級富裕群體在投資和跨代財富傳承方面採取更精密部署。

 

花旗香港：本港千萬富翁人口增至近40萬人，平均34歲賺到首個100萬

花旗香港客戶策略及銷售管理主管成靜雯

 

　　據調查報告結果推算，今年本港千萬富翁人口增至約39.5萬人，佔相關人口約7%。相關千萬富翁的總資產淨值中位數為2050萬元，而流動資產中位數則為1000萬元。

 

平均34歲賺到首個100萬元

 

　　報告亦發現，上述千萬富翁累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，股票和基金是他們當時主要的投資工具。至於首次置業平均年齡為33歲。

 

　　另外，香港千萬富翁的財富平均分布在流動資產和物業。在流動資產當中，50%為投資產品，另外一半為現金和存款。

 

成靜雯：超級富裕群體更傾向多元資產配置

 

　　花旗香港客戶策略及銷售管理主管成靜雯表示，超級富裕群體的財富管理需求不再局限於傳統資產，而是傾向於更積極的財富管理，以及更多元的資產配置。另外，相關群體更著重於財富傳承規劃，致力保障下一代的財務未來。

 

明年仍偏好中美歐股票資產，料本港樓價溫和升3%

 

　　花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，本港千萬富翁總資產淨值中位數金額上升，可能受惠於股票市場暢旺、投資回報整體上升等因素，並抵銷本港樓價於過去數年出現調整的負面影響。

 

來年偏好股票資產，債券保持「低配」看法

 

　　考慮到今年股票市場表現合符預期，花旗香港對股票投資仍然有信心。明年的看法依然是偏好股票資產，當中比較看重美國、歐洲（不包括英國）、中國的大型股份。

 

　　廖嘉豪解釋，相關看法主要基於美國經濟環境趨向穩定、明年迎接中期選舉、減稅措施陸續出台、人工智能（AI）投資支撐經濟增長等因素。至於中國經濟表現預期將繼續保持穩定，整體增長目標有望維持5%。另外，花旗香港對債券資產保持「低配」看法，其中較看好短至中年期債券種類。

 

本港住宅樓價明年料升3%，租金估漲5%

 

　　廖嘉豪亦預計，明年本港住宅樓價可能溫和上升3%，主要基於高息口效應消退、投資需求回暖、樓市供應陸續減少等因素。至於本港住宅租金料升5%，形容整體樓市庫存仍然高企，樓市大升情況未必會出現。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08487

ISP GLOBAL

0.082

異動股

02800

盈富基金

26.060

異動股

08659

易和國際控股

0.245

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.082
  • 02800 盈富基金
  • 26.060
  • 08659 易和國際控股
  • 0.245
  • 01906 博尼控股
  • 0.570
  • 00992 聯想集團
  • 9.670
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.800
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.090
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 67.000
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.710
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.780
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.600
  • 00700 騰訊控股
  • 623.500
  • 01347 華虹半導體
  • 80.250
  • 09992 泡泡瑪特
  • 211.400
  • 00939 建設銀行
  • 8.150
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.510
  • 目標︰$8.50
  • 08188 駿傑集團控股
  • 1.060
  • 目標︰--
  • 03998 波司登
  • 5.120
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/11/2025 17:04  《盤後部署》恒指三連跌失廿天線及兩萬六關，中國宏橋股息吸引可趁配股低吸

18/11/2025 17:29  【小米業績】小米(01810)第三季經調整淨利潤升80.9%至113億人幣，勝預期

18/11/2025 17:10  百度(09888)第三季經調整盈利按年跌36%至37.7億人幣，AI新業務收入增逾五成

18/11/2025 18:03  《本港樓市》華懋以24.75億元奪荃灣永順街住宅地，高於預期

18/11/2025 17:06  兩電明年減電費約2%，中電電費減2.6%，港燈減2.2％

18/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

18/11/2025 16:38  《財資快訊》美電漲報７﹒７８４２，一周拆息較上日軟至２﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優惠新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒地 | 中環新海濱旗艦項目命名為Central Yards，第一期料2027年開幕新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 上季經調整淨利潤增81%勝預期，電動車業務首錄經營盈利新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

比特幣末日論再起！Google量子晶片比超級電腦快1.3萬倍，Bitcoin加密機制將被完全破解？
人氣文章

Shopping What’s On

11.16「長者日」優惠｜於百佳、屈臣氏、豐澤 用樂悠咭購物 可享9折／95折
人氣文章

生財有道

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達2.75厘，數銀推新客1個月16厘
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？
人氣文章
名人健康 │ 49歲趙薇傳患胃癌離世，罕有現身發文闢謠藏深意
人氣文章
名人健康 │ 裕美自爆肝血管瘤需定期覆診，醫生拆解肝血管瘤5大迷思！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 22:14
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道18/11/2025
定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優惠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區