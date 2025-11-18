花旗香港：本港千萬富翁人口增至近40萬人，平均34歲賺到首個100萬

花旗香港最新公布的「香港千萬富翁調查報告2025」結果指出，香港的千萬富翁人數錄得增長，而超級富裕群體在投資和跨代財富傳承方面採取更精密部署。

花旗香港客戶策略及銷售管理主管成靜雯

據調查報告結果推算，今年本港千萬富翁人口增至約39.5萬人，佔相關人口約7%。相關千萬富翁的總資產淨值中位數為2050萬元，而流動資產中位數則為1000萬元。

平均34歲賺到首個100萬元

報告亦發現，上述千萬富翁累積到首個100萬元財富的平均年齡為34歲，股票和基金是他們當時主要的投資工具。至於首次置業平均年齡為33歲。

另外，香港千萬富翁的財富平均分布在流動資產和物業。在流動資產當中，50%為投資產品，另外一半為現金和存款。

成靜雯：超級富裕群體更傾向多元資產配置

花旗香港客戶策略及銷售管理主管成靜雯表示，超級富裕群體的財富管理需求不再局限於傳統資產，而是傾向於更積極的財富管理，以及更多元的資產配置。另外，相關群體更著重於財富傳承規劃，致力保障下一代的財務未來。

明年仍偏好中美歐股票資產，料本港樓價溫和升3%

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，本港千萬富翁總資產淨值中位數金額上升，可能受惠於股票市場暢旺、投資回報整體上升等因素，並抵銷本港樓價於過去數年出現調整的負面影響。

來年偏好股票資產，債券保持「低配」看法

考慮到今年股票市場表現合符預期，花旗香港對股票投資仍然有信心。明年的看法依然是偏好股票資產，當中比較看重美國、歐洲（不包括英國）、中國的大型股份。

廖嘉豪解釋，相關看法主要基於美國經濟環境趨向穩定、明年迎接中期選舉、減稅措施陸續出台、人工智能（AI）投資支撐經濟增長等因素。至於中國經濟表現預期將繼續保持穩定，整體增長目標有望維持5%。另外，花旗香港對債券資產保持「低配」看法，其中較看好短至中年期債券種類。

本港住宅樓價明年料升3%，租金估漲5%

廖嘉豪亦預計，明年本港住宅樓價可能溫和上升3%，主要基於高息口效應消退、投資需求回暖、樓市供應陸續減少等因素。至於本港住宅租金料升5%，形容整體樓市庫存仍然高企，樓市大升情況未必會出現。

撰文：經濟通採訪組

