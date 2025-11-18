  • 會員
恒指 | 亞太小股災恒指收挫454點報25930，失平均線兼穿兩萬六，僅六藍籌上升

18/11/2025

恒指 | 亞太小股災恒指收挫454點報25930，失平均線兼穿兩萬六，僅六藍籌上升

 

 

　　美國聯儲局減息預期進一步受壓，下月減息0.25厘機會率降至不足五成，避險需求急升，隔晚美國十年期國債孳息率下跌。全球資產價格下跌，除美股外，今早起亞太區股市全面受壓，日股及韓股午市跌幅齊齊擴大至超過3%；虛幣市場同樣波動，比特幣進一步跌穿90000美元關口，以太幣同樣跌穿3000美元關口。港股早盤受壓，恒指半日已跌穿26000心理關口，午後跟隨區內股市擴大跌幅，一度插水超過500點，但尾盤市況見穩，恒指全日收報25930，跌454點或1.7%，失守20天線（約26053）及50天線（約26085），且是自本月初以來首穿兩萬六，主板成交逾2421億元，按日顯著增加，而陸股通全日淨流入74.66億元護盤。

 

　　恒生中國企業指數收報9174，跌153點或1.6%。恒生科技指數收報5645，跌111點或1.9%。

 

　　藍籌股中國宏橋(01378)宣布折讓一成配股抽水過百億，股價全日大跌5.88%，報30.4元，為表現最差藍籌，但現價仍高於配股價。中升控股(00881)跌5.19%，報11.14元，連跌3日累計跌幅8.84%，紫金(02899)跌4.36%，報30.72元。

 

　　據報長實(01113)向至少八名撻訂買家被入稟追討重售單位差價，有三名買家因未能付清欠款，法院因應發展商申請，已頒令破產。消息打擊樓市氣氛，長實跌2.57%，報39.44元，九置(01997)更跌4.35%，報24.16元，新地(00016)跌2.25%，報100.1元，恒地(00012)跌2.8%，報29.84元。

 

　　內存晶片產能不足導致價格急升，電腦廠商聯想集團(00992)股價挫4.16%，報9.67元，小米(01810)則績前跌2.81%，報40.78元，至於半導體板塊逆市造好，中芯(00981)升1.44%，報74元。

 

　　阿里(09988)軟0.19%，報154.6元，騰訊(00700)跌2.04%，報623.5元；京東集團(09618)推出京東外賣獨立App，同時上線京東點評，競爭對手美團(03690)跌1.69%，報98.6元，京東自身則跌0.95%，報114.3元。

 

　　A股三連跌，國壽(02628)挫3.11%，報26.14元，中國平安(02318)跌2.27%，報58.2元。

 

　　攜程(09961)季績勝預期，股價反彈1.62%，報564.5元。

 

　　車企第三季業績普遍令人失望，小鵬汽車(09868)績後大跌10.47%，報85.95元，零跑汽車(09863)績後跌4.65%，報52.25元；同業比亞迪(01211)跌3.77%，報96.9元，吉利汽車(00175)跌1.16%，報17元，蔚來(09866)跌3.45%，報47.62元，理想汽車(02015)跌2.92%，報73.2元。

 

　　恒指三大成交股份依次為中國宏橋、阿里及騰訊。國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米。

撰文：經濟通市場組

