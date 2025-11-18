  • 會員
小鵬 | 上季虧損收窄惟今季收入指引遜預期，股價急插一成可否博反彈？

18/11/2025

　　小鵬汽車(09868)公布今年第三季虧損按年收窄近八成至3.8億元人民幣，經調整淨虧損收窄九成至1.5億元人民幣，期內收入翻倍至近204億元人民幣，毛利率升4.8個百分點至20.1%，惟公司對第四季收入指引介乎215億至230億元人民幣，低於市場預期的260億元人民幣，消息拖累隔晚小鵬ADS重挫10.32%，收報22.43美元，今日（18日）於港股同樣重挫逾一成低見85.35元。不過，小鵬此前股價於一眾新能源車股中較強勢，管理層又預告明年將推出7款全新車型，另有大行指公司第四季有望達到收支平衡，可否趁機博反彈？

 

第三季虧損收窄近八成至3.8億人幣　收入翻倍至204億人幣   

 

　　小鵬汽車公布，截至2025年9月30日止第三季虧損收窄至3.81億元人民幣，而對上一年同期虧損18.08億元人民幣，按年收窄78.9%；經調整淨虧損收窄至1.52億元人民幣，而對上一年同期經調整淨虧損15.32億元人民幣，按年收窄90.1%；每股基本虧損20分人民幣，而對上一年同期每股基本虧損95分人民幣；期內收入為203.8億元人民幣，按年增加101.8%，處於指引中段。

 

　　集團第三季綜合毛利率首次突破20%，按年升4.8個百分點至20.1%，集團副董事長及聯席總裁顧宏地稱，經營的持續改善讓公司更加篤定地投入物理AI研發。

 

料第四季汽車交付量最多增44%　收入最多增43%

 

　　小鵬汽車第三季汽車總交付量為11.6萬輛，按年增149.3%；汽車毛利率13.1%，按年升4.5個百分點。截至9月30日，小鵬汽車的實體銷售網絡共有690間門店，覆蓋242個城市；小鵬汽車10月總交付量為4.2萬輛。截至上季末，集團現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及定期存款為483.3億元人民幣，按季增加1.6%。

 

　　業務展望方面，集團預期第四季汽車交付量將介乎12.5萬至13.2萬輛，按年增加約36.6%至44.3%；總收入將介乎215億至230億元人民幣，按年增加約33.5%至42.8%，低於市場預期的260億元人民幣。


何小鵬：明年將推出7款全新車型及3款Robotaxi車型  

 

　　小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬在電話會議上宣布，小鵬2026年將推出7款全新車型，未來可以覆蓋更多價格段，顯著擴大可觸達市場空間(TAM)；明年亦會正式推出Robotaxi(無人駕駛出租車)，同時提供全共享無人模式與有人駕駛L4模式，並已與高德達成深度合作，亦會推出三款不同價位的Robotaxi車型，用以支持不同類型的出行需求。

 

　　另外，他指，人形機械人IRON已進入第七代，未來將推出第八代量產版，最快下月啟動「ET0」量產流程，目標2030年全球銷量達到100萬台；低空飛行器「陸地航母」預計2026年底前交付數千台予客人。他強調，小鵬未來AI在整車或機械人價值佔比將快速提升至50%。

 

　　對於海外本地化生產，副董事長顧宏地表示，集團已在印度開設小鵬汽車的首家海外工廠，同時在奧地利亦與供應商巨頭麥格納(Magna)達成合作。兩家工廠都在穩步提升產能。預計該兩家工廠明年的產量將繼續增長，從而支持整體的海外增長。

 

里昂：上季毛利率遜預期　惟第四季有望達收支平衡

 

　　里昂發表研報指，小鵬第三季毛利率為20.1%，車輛毛利率為13.1%，遜市場預期；新款轎車P7的高端配置與生產轉型，加上其銷售乏力，是導致車輛毛利率按季下降的原因。然而，小鵬營收與利潤狀況持續改善，第三季每輛車淨虧損3300元人民幣，而第二季為虧損4600元人民幣，估計小鵬有望在第四季達到收支平衡。此外，小鵬與德國大眾汽車的合作持續展現強大的戰略價值，部分推動小鵬其他營收按年增長78%至23億元人民幣，佔其總收入的11.4%。隨著小鵬宣布其圖靈(Turing)AI晶片進入大眾供應鏈，此貢獻將自第四季起開始入帳；預期其他收入將持續增長。里昂予小鵬H股目標價106港元，美股目標價27美元，均予「跑贏大市」評級。

 

　　野村稱，小鵬第三季業績符合預期，收入達204億元人民幣，符合指引；季度交付量為11.6萬輛，處於此前指引的中位數；車輛毛利率為13.1%，按年升4.5個百分點，但按季跌1.2個百分點，相信是受期內促銷活動影響。展望2026年，預期公司將進入「一車雙能」新周期，除首季將推出三款新增程電動車型外，明年餘下時間亦有計劃發布四款新車型，涵蓋純電及增程版本，預期可推動進一步增長。長遠小鵬擬探索物理AI領域，包括人形機械人及飛行汽車等新業務，相信今年第四季的潛在扭虧可強化其財務基本面，維持美股「買入」評級及目標價30美元。


瑞銀：新業務與核心業務協同未明朗　維持美股目標價18美元

 

　　瑞銀表示，小鵬第三季業績符合預期，經營虧損按年收窄59%至75.1億元人民幣，淨虧損38.1億元人民幣，按年收窄79%，均勝過市場普遍預期。公司對第四季交付指引為介乎12.5萬至13.2萬輛，計及10月份已交付4.2萬輛，意味11月及12月將每月平均交付4.1萬至4.5萬輛，反映短期內交付增長溫和；而收入指引介乎215億至230億元人民幣，可能反映平均售價會持續下行。小鵬自月初舉行AI活動日後股價累升約15%，預示市場對其在AI及人形機械人發展的認可，但新業務與核心業務帶來協同的計劃仍未明朗，需等待公司公布更清晰技術路線圖、應用場景及商業需求，方能釋放進一步上行空間，維持小鵬美股「中性」評級，目標價18美元。

 

　　花旗稱，考慮到明年第一季的汽車銷售淡季，下調小鵬目標價，美股目標價下調3.4%至28.4美元，港股目標價下調3.7%至110.6港元。但仍看好公司在明年多元化增長的潛力。而在分析師簡報會後，小幅下調對公司2025年的銷量預測，以符合公司的新指引。

 

林嘉麒：無補貼下第四季業績恐下滑　短期未宜博反彈

 

　　元宇證券基金投資總監林嘉麒於今日《hot talk 1點鐘》節目指，小鵬第三季業績好過市場預期，虧損收窄至約3億人民幣，經調整淨虧損僅1.5億人民幣，收入則增一倍，若單計這份業績市場應可「收貨」，事實上公司今年以來盈利表現持續改善。但市場除看過去業績外，也要看前景，而公司指引看似麻麻，預計第四季汽車交付量按年增長約四成，收入也達約33%至42%高增長，但相對第三季增長放緩，令大家擔心規模效益再沒那麼高，虧損可能擴闊，以及年底開支增加，這亦是新能源車企普遍面對的情況。

 

　　林嘉麒續指，大部分新能源車企第四季或第三季都出現一個困境，就是銷售都還可以，惟國家補貼已到期，第四季表現令人擔憂，由小鵬到理想汽車(02015)甚至比亞迪(01211)第四季指引都較保守，其中小鵬之前於科技日展示了很多產品，例如飛機、AI及機械人等，但只提供中長線發展的想像空間，短線仍面對第三季業績可能已是最好，第四季在無補貼下可能下滑。總之，他認為，整個新能源車板塊短期都要小心，第四季反彈機會未必太高，除非有多些政策憧憬，例如會否突然有些明年準備的補貼提前宣布補足政策提前至年底實施，到時才博反彈會較佳。小鵬現時可能會原地踏步，之前雙頂非常明顯，今日裂口下跌，100天線只處於82元邊，宜待回到橫行區底部才考慮。

 

　　小鵬今日跌10.44%收報85.95元，連跌3日，累計跌幅18.84%，成交44.82億元。另零跑汽車(09863)公布第三季純利1.5億元人民幣，去年同期虧損6.9億元人民幣，但較第二季純利1.6億元人民幣下跌6.25%；期內收入194.5億元人民幣，按年增97.3%，按季增36.7%；毛利率為14.5%，按年升6.4個百分點。零跑又指已提前完成本年度50萬台的銷量目標，但股價仍跌4.65%收報52.25元。其他新能源車股亦普遍下跌，比亞迪跌3.77%報96.9元，理想汽車跌2.92%報73.2元，蔚來(09866)跌3.45%報47.62元。

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此


另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評小鵬及大市，立即重溫


即時重點新聞

18/11/2025 17:04  《盤後部署》恒指三連跌失廿天線及兩萬六關，中國宏橋股息吸引可趁配股低吸

18/11/2025 17:29  【小米業績】小米(01810)第三季經調整淨利潤升80.9%至113億人幣，勝預期

18/11/2025 17:10  百度(09888)第三季經調整盈利按年跌36%至37.7億人幣，AI新業務收入增逾五成

18/11/2025 18:03  《本港樓市》華懋以24.75億元奪荃灣永順街住宅地，高於預期

18/11/2025 17:06  兩電明年減電費約2%，中電電費減2.6%，港燈減2.2％

18/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

18/11/2025 16:38  《財資快訊》美電漲報７﹒７８４２，一周拆息較上日軟至２﹒２％

專題透視
