百度 | 第三季經調整盈利按年跌36%至37.7億人幣，AI新業務收入增逾五成

百度(09888)公布，截至2025年9月30日止第三季淨虧損112.32億元（人民幣．下同），而對上一年同期純利76.32億元；每股基本虧損4.23元，而對上一年同期每股基本盈利2.74元。

（AP圖片）

期內收入311.74億元，跌7.1%；經調整淨利潤37.7億元，跌35.9%；經調整EBITDA為44.29億元，跌49.3%。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，第三季度集團充分展現AI在整個業務版圖中的變革性價值。智能雲業務維持穩健增長勢頭，這得益於企業對集團AI產品與解決方案的採用日益廣泛。蘿蔔快跑顯著加快全無人運營的規模化進程，並持續推進全球擴張，包括進軍瑞士，同時始終保持行業領先安全水平。在集團的移動生態中，諸如智能體及數字人等AI原生商業化產品實現收入快速增長，展現出強勁的長期潛力。

他又指，未來將繼續引領AI創新，為用戶、企業及社會創造巨大價值，鞏固集團在AI時代的領先地位。另外，智能雲業務在第三季度實現穩健增長，有效緩解在線營銷業務疲軟帶來的影響。

百度首席財務官何海建表示，集團對AI的戰略投資正取得豐碩成果。2025年第三季度，AI新業務收入按年增長超過50%，達致約100億元，為長期可持續增長奠定堅實基礎。

撰文：經濟通採訪組

