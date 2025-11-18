小米 | 上季經調整淨利潤增81%勝預期，電動車業務首錄經營盈利

小米(01810)公布，截至2025年9月30日止第三季純利122.7億元（人民幣．下同），按年升1.3倍，勝預期。期內收入1131.21億元，按年升22.3%；經調整淨利潤113.11億元，升80.9%，亦勝預期。首三季純利351億元，按年升1.4倍，期內收入3403.7億元，升32.5%；經調整淨利潤328.17億元，升73.5%。

（資料圖片）

智能電動汽車及AI等創新業務首次實現單季度經營盈利

小米公布截至2025年9月底止第三季業績，智能手機收入460億元，按年減少3.1%。全球智能手機出貨量為4330萬台，按年增長0.5%。根據第三方數據，2025年第三季度，集團在中國大陸地區智能手機銷量排名第二，市佔率達16.7%，實現連續6個季度排名前二。

智能手機收入按年減少3.1%

智能手機的ASP由2024年第三季度的每部1102.2元，下降3.6%至2025年第三季度的每部1062.8元，主要是由於境外市場ASP下降，惟部分被中國大陸高端智能手機（尤其是2025年9月成功發布Xiaomi 17系列）出貨量佔比提高帶動的ASP上升所抵銷。智能手機出貨量由2024年第三季度的4310萬部，增加0.5%至2025年第三季度的4330萬部，主要是由於境外市場出貨量增加所致。

期內，IoT與生活消費產品收入為276億元，按年增加5.6%。互聯網服務業務收入達到94億元，創歷史新高，按年增長10.8%。

2025年第三季度，智能電動汽車及AI等創新業務分部收入為290億元，創歷史新高。其中，智能電動汽車收入為283億元，其他相關業務收入為7億元。期內智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，本季度經營收益為7億元。

智能電動汽車收入按年大增197.9%

智能電動汽車收入由2024年第三季度的95億元增加197.9%至2025年第三季度的283億元，主要是由於汽車交付量及ASP均有所增加所致。汽車交付量由2024年第三季度的39790輛增加173.4%至2025年第三季度的約10.9萬輛。智能電動汽車的ASP由2024年第三季度的每輛約23.9萬元上升9%至2025年第三季度的每輛約26萬元，主要是由於交付ASP較高的Xiaomi SU7 Ultra及Xiaomi YU7系列所致。

撰文：經濟通採訪組

