  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

小米 | 上季經調整淨利潤增81%勝預期，電動車業務首錄經營盈利

18/11/2025

　　小米(01810)公布，截至2025年9月30日止第三季純利122.7億元（人民幣．下同），按年升1.3倍，勝預期。期內收入1131.21億元，按年升22.3%；經調整淨利潤113.11億元，升80.9%，亦勝預期。首三季純利351億元，按年升1.4倍，期內收入3403.7億元，升32.5%；經調整淨利潤328.17億元，升73.5%。

 

小米 | 上季經調整淨利潤增81%勝預期，電動車業務首錄經營盈利

（資料圖片）

 

智能電動汽車及AI等創新業務首次實現單季度經營盈利

 

　　小米公布截至2025年9月底止第三季業績，智能手機收入460億元，按年減少3.1%。全球智能手機出貨量為4330萬台，按年增長0.5%。根據第三方數據，2025年第三季度，集團在中國大陸地區智能手機銷量排名第二，市佔率達16.7%，實現連續6個季度排名前二。

 

智能手機收入按年減少3.1%

 

　　智能手機的ASP由2024年第三季度的每部1102.2元，下降3.6%至2025年第三季度的每部1062.8元，主要是由於境外市場ASP下降，惟部分被中國大陸高端智能手機（尤其是2025年9月成功發布Xiaomi 17系列）出貨量佔比提高帶動的ASP上升所抵銷。智能手機出貨量由2024年第三季度的4310萬部，增加0.5%至2025年第三季度的4330萬部，主要是由於境外市場出貨量增加所致。

 

　　期內，IoT與生活消費產品收入為276億元，按年增加5.6%。互聯網服務業務收入達到94億元，創歷史新高，按年增長10.8%。

 

　　2025年第三季度，智能電動汽車及AI等創新業務分部收入為290億元，創歷史新高。其中，智能電動汽車收入為283億元，其他相關業務收入為7億元。期內智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，本季度經營收益為7億元。

 

智能電動汽車收入按年大增197.9%

 

　　智能電動汽車收入由2024年第三季度的95億元增加197.9%至2025年第三季度的283億元，主要是由於汽車交付量及ASP均有所增加所致。汽車交付量由2024年第三季度的39790輛增加173.4%至2025年第三季度的約10.9萬輛。智能電動汽車的ASP由2024年第三季度的每輛約23.9萬元上升9%至2025年第三季度的每輛約26萬元，主要是由於交付ASP較高的Xiaomi SU7 Ultra及Xiaomi YU7系列所致。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【你點睇？】港交所推每周股票期權新選擇，若能新增一隻作每周股票期權標的，您會選擇哪一隻？► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08487

ISP GLOBAL

0.082

異動股

02800

盈富基金

26.060

異動股

08659

易和國際控股

0.245

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.082
  • 02800 盈富基金
  • 26.060
  • 08659 易和國際控股
  • 0.245
  • 01906 博尼控股
  • 0.570
  • 00992 聯想集團
  • 9.670
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.800
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.090
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 67.000
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.710
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.780
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.600
  • 00700 騰訊控股
  • 623.500
  • 01347 華虹半導體
  • 80.250
  • 09992 泡泡瑪特
  • 211.400
  • 00939 建設銀行
  • 8.150
報章貼士
  • 00270 粵海投資
  • 7.510
  • 目標︰$8.50
  • 08188 駿傑集團控股
  • 1.060
  • 目標︰--
  • 03998 波司登
  • 5.120
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

18/11/2025 17:04  《盤後部署》恒指三連跌失廿天線及兩萬六關，中國宏橋股息吸引可趁配股低吸

18/11/2025 17:29  【小米業績】小米(01810)第三季經調整淨利潤升80.9%至113億人幣，勝預期

18/11/2025 17:10  百度(09888)第三季經調整盈利按年跌36%至37.7億人幣，AI新業務收入增逾五成

18/11/2025 18:03  《本港樓市》華懋以24.75億元奪荃灣永順街住宅地，高於預期

18/11/2025 17:06  兩電明年減電費約2%，中電電費減2.6%，港燈減2.2％

18/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油

18/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】小鵬今季指引遜預期大行微降目標，野村升騰訊目標逾2%

18/11/2025 16:38  《財資快訊》美電漲報７﹒７８４２，一周拆息較上日軟至２﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優惠新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

恒地 | 中環新海濱旗艦項目命名為Central Yards，第一期料2027年開幕新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米 | 上季經調整淨利潤增81%勝預期，電動車業務首錄經營盈利新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

FOCUS

大家樂 | FOCUS | 大家樂盈警「三連」，自救還看網紅化？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

「西九夜延場」愈夜愈有機？專訪表演藝術行政總監，在茶館劇場實踐藝術生活化
人氣文章

Beauty

奢寵節日美肌：La Mer、Chantecaille、The Whoo節日限定護膚套裝推薦，送禮自用都心動！
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

意大利百年蛋糕名牌新店登陸金鐘！5呎高蛋糕飾櫃必試nano cake、亞洲首間分店提供手工拿坡里酸種薄餅！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
水樽細菌量高達馬桶4萬倍，專家揭最藏菌材質，清洗3部曲有效除菌
人氣文章
小雪節氣養生攻略｜防寒補腎、手腳冰冷食療推薦：當歸生薑羊肉湯、冬蟲草鮑魚瘦肉湯新文章
人氣文章
立冬養生湯水推薦｜雪梨淮山栗子雞湯補腎健脾，冬天早睡晚起養陽氣
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 18/11/2025 22:15
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 18/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道18/11/2025
定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優惠
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

假如控告BBC誹謗，特朗普能得到10億美元賠償嗎？

18/11/2025 17:16

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，港銀加定存息搶客，星展2個月高達...

09/11/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區