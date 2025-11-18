恒地 | 中環新海濱旗艦項目命名為Central Yards，第一期料2027年開幕

恒地(00012)宣布，中環新海濱旗艦項目正式命名為「Central Yards」。Central Yards坐落於世界級地標維多利亞港旁，總樓面面積逾160萬平方呎，第一期預計於2027年開幕，第二期則計劃於2032年落成。

恒基兆業集團主席李家誠表示，集團扎根香港，Central Yards代表著集團對這個城市的深厚情感與堅定承諾。作為一個充滿活力，匯聚自然、文化、抱負與歡樂的核心樞紐，Central Yards將成為助力推動香港邁向全球，迎向未來新世代。

李家誠續指，自項目規劃開始，集團致力突破界限，引領世界級的可持續設計與創新技術的實踐與應用。從打造中環最大型的空中生態花園，到融入微氣候的前瞻性設計，Central Yards以人、可持續發展及創新為核心，充分詮釋集團對未來國際城市的願景。Central Yards不僅是集團擴展全球視野的重要里程，亦將成為推動香港未來發展的重要力量。

撰文：經濟通採訪組

