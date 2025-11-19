  • 會員
開市Go | 道指標指四連跌，百度小米績後ADR升，寧德時代限售解禁

19/11/2025

要聞盤點

 

1、受對人工智能相關股票估值過高的擔憂加劇影響，美股周二（18日）收低，道指與標指雙雙錄得連續第四個交易日下跌。投資者在科技巨企業績發布前夕選擇規避風險，拖累納指收跌。道指收市跌498點，或1.07%，報46091點；標普500指數跌55點，或0.83%，報6617點；納指跌275點，或1.21%，報22432點。中國金龍指數升33點。日經期貨截至上午7時43分上升100點。

 

2、ADP報告顯示，截至11月1日的四周，美國企業每周平均減員2500人，顯示10月下旬勞動力市場失去動能。里奇蒙聯儲行長稱實際情況或更弱。

 

3、美國勞工統計局宣布，本月25日發布9月PPI指數，下月3日將發布9月進口和出口價格指數。

 

4、美媒報道，特朗普稱已確定下一任聯儲局主席人選，並指有人阻止他解僱現任主席鮑威爾。

 

5、9月海外持有的美國國債規模較8月歷史高位略降，中國持倉出現小幅下降。

 

6、美銀月度調查顯示，全球基金管理人現金倉位跌破關鍵閾值，觸發美股賣出信號。

 

7、摩根大通副董事長警告AI估值或出現調整。微軟及亞馬遜評級下調至中性，分析師指生成式AI前景不明應謹慎對待。

 

8、美國眾議院通過法案，要求司法部公開「愛潑斯坦」性侵案調查文件，但法案仍需參議院通過及特朗普簽署。

 

9、拼多多季度營收同比增長9%至1083億元人民幣，勝預期，盈利按年增長17%，但經營利潤增幅僅錄得低個位數。

 

10、內地電商平台「羊小咩」母公司量化派(02685)今日至11月24日招股，計劃發行1334.75萬股，每股作價8.8元至9.8元，預期11月27日掛牌，聯席保薦人為中金及中信證券。

 

開市Go | 道指標指四連跌，百度小米績後ADR升，寧德時代限售解禁

 

開市Go | 道指標指四連跌，百度小米績後ADR升，寧德時代限售解禁

 

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

