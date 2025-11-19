  • 會員
美股 | AI泡沫憂慮持續加劇，美股連跌4日，道指挫近500點

19/11/2025

美股 | AI泡沫憂慮持續加劇，美股連跌4日，道指挫近500點

 

 

　　英偉達公布業績前夕，人工智能(AI)泡沫憂慮持續加劇，美股三大指數周二（18日）收低，道指與標指雙雙錄得連續第四個交易日下跌。

 

　　道指收市跌498.50點，或1.07%，報46091.74點；標普500指數跌55.09點，或0.83%，報6617.32點；納指跌275.23點，或1.21%，報22432.85點。

 

　　在晶片龍頭英偉達(US.NVDA)即將於周三（19日）公布業績前，投資者情緒更趨緊張。英偉達收市跌2.8%、Palantir(US.PLTR)跌2.3%，亞馬遜(US.AMZN)挫4.4%，微軟(US.MSFT)跌2.7%。科技股之外，大型零售商家得寶(US.HD)因業績未達預期並下調全年展望，其股價亦大跌6%。

 

　　被視為市場風險偏好指標的比特幣，其價格波動亦加劇投資者的不安情緒。比特幣價格一度跌穿90000美元關口。儘管之後回升至約92000美元水平，但這一波動顯示投資者正從高風險資產中撤離。

 

美元兌日圓升穿155心理關口

 

　　美匯指數日內在99.5水平徘徊，報99.54，基本持平。日圓匯價再度受壓，美元兌日圓升穿155心理關口，一度高見155.73水平，日內報155.5，升約0.2%。歐元兌美元匯價窄幅波動，早段曾觸及1.1607的全日高位，尾市則回落至1.1585水平，微跌0.06%。

 

　　現貨金價徘徊於每盎司4000美元的心理關口，曾一度跌穿4000美元水平，日內報4075美元，上升0.7%。紐約期金價格亦見回軟，報每盎司4077美元，上升約0.1%。​

 

　　國際原油價格表現波動，紐約期油日內上漲1.5%，報每桶60.79美元；布蘭特期油價格則升1.3%，報每桶65.03美元。

撰文：經濟通國金組

