  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

盤前攻略 | 美股跌勢未止拼多多大跌 百度小米績勝預期恒指守百天線

19/11/2025

　　美股沽壓未止，萬眾矚目英偉達將於今日公布第三季財報，加上周四補發的9月份非農就業職位數字，華爾街維持審慎，三大指數持續探底，其中道指自高位計已回吐逾4.8%，隔晚跌498點或1.07%報46091，納指跌275點或1.21%報22432，標普跌55點或0.83%報6617。

 

盤前攻略 | 美股跌勢未止拼多多大跌，百度小米績勝預期恒指守百天線

（Shutterstock圖片）

 

　　拼多多公布第三季經調整純利按年增14%至313.82人幣，勝預期的251.12億人幣，收入增9%至1082.77億人幣同勝預期，但管理層在業績電話會議指提到，未來一段時間內集團在行業內可能會處於「階段性劣勢」，帶來一定的財務壓力，業績將會波動。消息拖累拼多多股價急挫7.33%，報119.58美元。

 

　　百度(09888)第三季經調整利潤按年跌36%至37.70億元，核心收入按年減少7%至246.59億人幣，但首次公布AI方面業務表現，期內智能雲設施收入增33%至42億人幣，AI應用收入增6%至26億人幣，AI原生營銷服務收入增2.62倍至28億人幣。AI業務後市明朗化，百度ADS升2.66%報116.92美元。

 

中概個別發展，小米績強ADR跑贏2%

 

　　其餘中概股個別發展，阿里巴巴升1.27%報159.72美元，京東跌0.30%報29.45美元，嗶哩嗶哩升0.34%報26.21美元，小鵬升0.85%報22.62美元，理想跌0.80%報18.71美元，蔚來跌1.64%報5.98美元。

 

　　ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.07%，折合624.0港元；美團(03690)ADR較港高0.52%，折合99.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.62%，折合79.2港元；滙控(00005)ADR較港股低1.15%，折合108.3港元。

 

　　小米(01810)第三季經調整純利大增80.9%至113.11億人幣勝預期，收入增22.3%，智能電動汽車收入更按年暴增近兩倍至283億人幣，帶動ADR較港股炒高2.27%，折合41.6港元。

 

恒指牛熊分布顯示信心短中線偏弱

 

　　恒指夜期升119點報26033，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現升117點報26001，恒指料跟隨反彈高開過百點。

 

　　昨日港股兩大重要科技股小米及百度公布的第三季業績都勝過預期，除小米汽車收入勁升兩倍外，百度業績內首次披露AI業務收入及增長都緩解市場近期對中資AI泡沫憂慮，預計將為大市跌浪帶來喘穩機會，料周內百天線維持力保不失。

 

　　昨日港股沽壓大於預期，瞬即失守50天線與26000關，好友信心亦較預期弱，參考恒指牛熊證街貨分布，昨日已打牛證近500點區域，成功避難好友只能進一步向下部署，貼價區域26100至26199成最多新增區域，淨增321張對應期指張數，反映一定博反彈心理。但值得留意目前最重貨區竟位於25100至25199，涉941張對應期指張數，最重貨區位於較遠及下方區域，反映目前好友信心較弱，不敢重倉於最貼價區域，料短中線後市資金流維持偏弱。

 

樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03896

金山雲

5.950

異動股

02577

英諾賽科

75.500

異動股

06928

萬馬控股

0.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03896 金山雲
  • 5.950
  • 02577 英諾賽科
  • 75.500
  • 06928 萬馬控股
  • 0.300
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.070
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.500
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.350
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 67.100
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.850
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.730
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.400
  • 01347 華虹半導體
  • 80.450
  • 09992 泡泡瑪特
  • 206.600
  • 00700 騰訊控股
  • 622.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.100
報章貼士
  • 03931 中創新航
  • 30.140
  • 目標︰$38.00
  • 09987 百勝中國
  • 372.400
  • 目標︰$385.00
  • 01913 普拉達
  • 46.000
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/11/2025 15:42  【中日關係】中國外交部回應暫停進口日本水產品：即使出口也不會有市場

19/11/2025 13:46  【中日關係】共同社：中國向日方通報暫停進口日本水產品

19/11/2025 12:45  《午市前瞻》美股氣氛淡港股目標守25800，記憶體加價擠壓小米盈利空間

19/11/2025 12:06  小米績後領跌，恒指半日倒跌117點報25812，油金股撐市

19/11/2025 11:44  【特朗普新政】特朗普支持率跌至38%新低，生活成本與愛潑斯坦案引發不滿

19/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油

19/11/2025 08:26  【大行炒Ｄ乜】大行齊降小米目標花旗劈逾兩成，對百度後市維持…

19/11/2025 11:37  《財資快訊》美電軟報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日跌至１﹒０…

專題透視
人氣文章

新聞>國際動態

特朗普新政 | 特朗普支持率跌至38%新低，生活成本與愛潑斯坦案引發不滿新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

小米 | FOCUS | 造車盈利股價續沉，「番薯」戲仿揭小米困局新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米績優惟遭大行齊降目標 股價連挫五日前景難言樂觀新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

KFC買一送一優惠！限時5日 4款指定套餐：家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞／巴辣雞腿包
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

玩樂 What’s On

trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

轉季不一定要換粉底！4種方法防止底妝卡粉，初秋潤澤妝感瞬間Get！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
山今老人分享養腎智慧！要少吃哪些蔬果？原來藍莓是養腎恩物？學懂「三多三少」護腎原則新文章
人氣文章
經濟寒冬易爆抑鬱症｜中醫針灸解鬱三部曲，4招預防情緒病復發新文章
人氣文章
腦退化有得醫？醫生：新藥可延緩病情 附免費線上測試（AD8） 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 16:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 16:26
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 16:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2025 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章國際動態19/11/2025
特朗普新政 | 特朗普支持率跌至38%新低，生活成本與愛潑斯坦案引發不滿
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市有備而來，日本核武闖關

19/11/2025 12:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區