盤前攻略 | 美股跌勢未止拼多多大跌 百度小米績勝預期恒指守百天線

美股沽壓未止，萬眾矚目英偉達將於今日公布第三季財報，加上周四補發的9月份非農就業職位數字，華爾街維持審慎，三大指數持續探底，其中道指自高位計已回吐逾4.8%，隔晚跌498點或1.07%報46091，納指跌275點或1.21%報22432，標普跌55點或0.83%報6617。

（Shutterstock圖片）

拼多多公布第三季經調整純利按年增14%至313.82人幣，勝預期的251.12億人幣，收入增9%至1082.77億人幣同勝預期，但管理層在業績電話會議指提到，未來一段時間內集團在行業內可能會處於「階段性劣勢」，帶來一定的財務壓力，業績將會波動。消息拖累拼多多股價急挫7.33%，報119.58美元。

百度(09888)第三季經調整利潤按年跌36%至37.70億元，核心收入按年減少7%至246.59億人幣，但首次公布AI方面業務表現，期內智能雲設施收入增33%至42億人幣，AI應用收入增6%至26億人幣，AI原生營銷服務收入增2.62倍至28億人幣。AI業務後市明朗化，百度ADS升2.66%報116.92美元。

中概個別發展，小米績強ADR跑贏2%

其餘中概股個別發展，阿里巴巴升1.27%報159.72美元，京東跌0.30%報29.45美元，嗶哩嗶哩升0.34%報26.21美元，小鵬升0.85%報22.62美元，理想跌0.80%報18.71美元，蔚來跌1.64%報5.98美元。

ADR較港股造價個別發展；騰訊(00700)ADR較港股高0.07%，折合624.0港元；美團(03690)ADR較港高0.52%，折合99.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.62%，折合79.2港元；滙控(00005)ADR較港股低1.15%，折合108.3港元。

小米(01810)第三季經調整純利大增80.9%至113.11億人幣勝預期，收入增22.3%，智能電動汽車收入更按年暴增近兩倍至283億人幣，帶動ADR較港股炒高2.27%，折合41.6港元。

恒指牛熊分布顯示信心短中線偏弱

恒指夜期升119點報26033，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現升117點報26001，恒指料跟隨反彈高開過百點。

昨日港股兩大重要科技股小米及百度公布的第三季業績都勝過預期，除小米汽車收入勁升兩倍外，百度業績內首次披露AI業務收入及增長都緩解市場近期對中資AI泡沫憂慮，預計將為大市跌浪帶來喘穩機會，料周內百天線維持力保不失。

昨日港股沽壓大於預期，瞬即失守50天線與26000關，好友信心亦較預期弱，參考恒指牛熊證街貨分布，昨日已打牛證近500點區域，成功避難好友只能進一步向下部署，貼價區域26100至26199成最多新增區域，淨增321張對應期指張數，反映一定博反彈心理。但值得留意目前最重貨區竟位於25100至25199，涉941張對應期指張數，最重貨區位於較遠及下方區域，反映目前好友信心較弱，不敢重倉於最貼價區域，料短中線後市資金流維持偏弱。

