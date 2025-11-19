  • 會員
說說心理話
異動股 ｜ 開市後小米跌幅急擴至5%，績後大行紛紛下調目標花旗大削兩成

19/11/2025

異動股 ｜ 開市後小米跌幅急擴至5%，績後大行紛紛下調目標花旗大削兩成

 

　　小米(01810)現價跌5.2%，報38.64元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅11.6%。該股成交約8737萬股，涉資34.86億元。

 

　　小米公布，截至2025年9月30日止第三季純利122.7億元人民幣，按年升1.3倍，勝預期；經調整淨利潤113.11億元人民幣，升80.9%，同勝預期。期內收入1131.21億元人民幣，按年升22.3%；智能手機收入460億元人民幣，按年減少3.1%；智能電動汽車收入更按年暴增近兩倍至283億人幣。

 

　　然而績後大行紛紛下調目標價，其中花旗報告提到，小米整體業績超出預期，但營運支出同樣高於預期，尤其由於記憶體價格上漲，股價短期內可能承壓。該行指小米管理層預計，AI需求及供應不足將長期推動記憶體價格上升，將導致整個產業的智慧手機出貨量按年減少，對手機廠商的利潤率造成壓力，導致短期競爭格局波動，並認為記憶體價格上漲的影響將從2025年第四季開始顯現。

 

　　因此，花旗將小米本年度至2027年度的經調整每股盈利分別下調3%、14%及10%，以反映因記憶體價格上漲和車輛購置稅導致的毛利率下降，該行將小米目標價由65元大降超過兩成至50元，評級維持「買入」。

 

　　現時，恒生指數報25886，跌43點或跌0.2%，主板成交近232億元。國企指數報9170，跌4點或跌不足0.1%。恒生科技指數報5642，跌3點或跌不足0.1%。

 

表列個別大行對小米最新目標價

 

大行/券商 目標價變動（元） 評級變動
中信里昂 69.00→60.00 維持買入
大和 68.00→55.00 維持買入
高盛 56.50→53.50 維持買入
花旗 65.00→50.00 維持買入
富瑞 56.18→49.21 維持買入

撰文：經濟通市場組

