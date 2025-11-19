業績股 | 小米績後急瀉，業績咩位唔對辦？
19/11/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/GTBHPN-nlE8
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
19/11/2025
嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍
立即去片：https://youtu.be/GTBHPN-nlE8
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
更多財經熱話
2025-11-19
2025-11-19
2025-11-19
2025-11-19
2025-11-19
2025-11-19
2025-11-19
2025-11-19
2025-11-19
延伸閱讀
19/11/2025 15:42 【中日關係】中國外交部回應暫停進口日本水產品：即使出口也不會有市場
19/11/2025 13:46 【中日關係】共同社：中國向日方通報暫停進口日本水產品
19/11/2025 12:45 《午市前瞻》美股氣氛淡港股目標守25800，記憶體加價擠壓小米盈利空間
19/11/2025 12:06 小米績後領跌，恒指半日倒跌117點報25812，油金股撐市
19/11/2025 11:44 【特朗普新政】特朗普支持率跌至38%新低，生活成本與愛潑斯坦案引發不滿
19/11/2025 07:52 【北水炒Ｄ乜】淨流入７４﹒６６億元，買阿里沽中海油
19/11/2025 08:26 【大行炒Ｄ乜】大行齊降小米目標花旗劈逾兩成，對百度後市維持…
19/11/2025 11:37 《財資快訊》美電軟報７﹒７９０５，隔夜拆息較上日跌至１﹒０…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 16:26
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 16:27
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 16:26
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2025 16:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
即時新聞N
即時報價N
指數N