港股 | 午市前瞻 | 美股連跌四日慘淡 港股目標守邊個關鍵點位？

環球關注AI晶片霸主英偉達公布業績，亞太股市經歷上日小股災後，今早持續低氣壓，小米(01810)績後捱沽，即使金股油股護盤，恒指高開後仍掉頭走，半日報25812，倒跌117點或0.5%，主板成交近1126億元。恒生中國企業指數報9142，跌32點或0.3%。恒生科技指數報5590，跌55點或1%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦:留意港股當前能否守住25800點

美股道指與標指連續第四個交易日下跌，港股續捱沽。高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，由於接近年底，部分投資者可能提早進入部署提前了結資金獲利，儘管有資金尋求出路，但美股整體對港股的帶動效應不如上半年明顯。但從目前來看，美國就業情況未顯著惡化，因此即將公布的非農就業數據對推動減息預期的作用可能有限，美股及港股從中受惠的空間不大。他強調港股需要自身利好消息帶動，否則後市仍有機會偏弱。

聶振邦表示恒指當前需要留意25800點能否守住，本周若跌破則可能進一步下探25500點，該位置自10月以來僅有一次短暫跌破，支撐相對較強，市場仍然關注美國科技股尤其是AI相關股票是否估值偏高，若英偉達公布完業績後美股稍微反彈可能帶動港股輕微反彈，則上方留意26300

撰文：經濟通通訊社市場組

