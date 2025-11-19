鋰業股 | 鋰材料供不應求鋰價突破10萬人幣，贛鋒天齊高位波動應該點部署？

內地碳酸鋰期貨主力合約突破每噸10萬元人民幣，為2024年6月以來首次，日內漲近6%。消息面上，有相關行業協會稱，部分電池企業鋰材料「一噸難求」，另內地鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)(深:002460)董事長日前預料明年碳酸鋰需求增長三成，摩通亦承認此前嚴重低估了儲能市場的爆發性需求，惟大和卻料明年鋰價上行幅度有限。贛鋒與另一鋰礦巨頭天齊鋰業(09696)(深:02466)近日股價反覆攀升至高位後，開始受上述消息左右，日升日跌、大起大落，猶如早前強勢的機械人概念股。贛鋒及天齊今早(19日)曾齊飆逾半成，惟其後升幅收窄，應如何部署？

贛鋒鋰業電芯生產工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

行業協會：行業前五大企業基本滿產 部分電池企業「一噸難求」

中國化學與物理電源行業協會磷酸鐵鋰材料分會秘書長周波指，目前行業前五大企業已基本滿產，第五至第十名企業產能利用率亦接近80%。今年總產能預計達370萬噸，頭部企業訂單更排至2026年，部分電池企業面臨「一噸難求」局面。然而周波強調，行業長期面臨資產負債率偏高問題，導致企業外部融資渠道幾近關閉，此狀況恐難以支撐明年市場的增長需求。另外，2025第十五屆高工鋰電年會昨日(18日)在深圳開幕，高工鋰電董事長張小飛在會上表示，預計從2025年至2035年，中國鋰電池出貨量還將實現超過3倍的增長。

內媒引述分析指，2026年碳酸鋰將呈現供需雙強的格局，預測全球供應207.8萬噸、需求197.7萬噸，過剩幅度相較今年改善明顯。判斷碳酸鋰價格底部在2025年已經顯現，後續會延續中樞抬升，但是由於該品種波動彈性較大，反彈不會一蹴而就。

贛鋒李良彬：料明年碳酸鋰需求增三成 鋰價或突破每噸15萬人幣

贛鋒鋰業董事長李良彬日前表示，2025年全球碳酸鋰需求在145萬噸，但由於下半年需求增長，料全年需求數據更新到155萬噸。同時，供應能力在170多萬噸，有20萬噸左右的過剩，所以價格今年比較低迷。他預測2026年碳酸鋰需求會增長30%，需求達到190萬噸，同時供應能力經過評估後應該是增長25萬噸左右，供需基本平衡，碳酸鋰價格有探漲空間。如果明年需求增速超過30%，甚至達到40%，短期內供應無法平衡，價格可能會突破每噸15萬元人民幣甚至20萬元人民幣。

值得注意的是，此輪鋰價上漲並非空穴來風，其背後有著堅實的市場邏輯支撐。雖然電動汽車市場增速放緩曾導致鋰價深度調整，但一個全新的需求增長點——電池儲能系統正在迅速崛起。全球能源轉型和人工智能(AI)應用的普及共同催生了對大規模電池儲能的巨大需求。這些儲能系統既能平滑可再生能源的電力輸出，又能確保數據中心等關鍵設施的穩定供電。因此，儲能領域的快速擴張為鋰金屬創造了新的、強勁的需求增長，有效彌補了電動汽車市場增速放緩帶來的影響。

贛鋒鋰業江西新余馬洪工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

大和：全球鋰市場供需結構可望優化 惟料明年鋰價上行幅度有限

大和近日發布研報指，全球鋰市場供需結構可望於今、明兩年逐步優化，主因能源儲存系統與電動車電池的需求表現優於預期。然而，該行對明年鋰價的上行空間仍持保守態度，預期明年碳酸鋰均價將徘徊於每噸7.5萬至9萬元人民幣區間，意味著上行幅度有限。大和又預計，中國市場鋰價在今年第四季至明年第一季期間，因逢農曆新年淡季及全球電動車銷售周期影響，走勢仍將相對偏軟。

大和維持贛鋒鋰業「跑輸大市」評級，目標價從23元升至53元，並將天齊鋰業A股評級從「跑輸大市」下調至「沽售」，目標價由36元人民幣升至50元人民幣，預測2025年全球鋰供應過剩量達7.6萬噸，2026年過剩量降至5.4萬噸，較2024年的12.1萬噸大幅減少。

摩根大通則在日前發布的中國鋰行業報告中對鋰市場基本面作重大修正，並將天齊鋰業和贛鋒鋰業評級從「減持」上調至「中性」。摩通表示，核心在於此前嚴重低估了儲能(ESS)市場的爆發性需求。另一方面，供應或持續吃緊，寧德時代(03750)礦山復產不足以扭轉乾坤。摩通預計，全球鋰市場在2025和2026年仍將面臨供應缺口，這一判斷迫使該行將2026年鋰價預測從7萬元人民幣/噸大幅上調至9萬元人民幣/噸，漲幅近30%。

黃偉豪：股價恐已反映鋰價再大升 天齊50元贛鋒53元以下才可吼

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪指，贛鋒及天齊股價都很強勢，年中以來愈升愈有，主要受往後鋰價很好的預期刺激，當然若看很多行業數據或預測，會覺得明年鋰價仍可繼續升，但恐股價已偷步反映，就算之後鋰價真的再升兩三成，對股價有否進一步推動有保留。另要留意，雖然大家現時如此看好鋰價，但其升跌畢竟與供需有關，在需求端，暫不見電動車及電池等帶來爆發性增長，儘管持續有增長，變相只靠供應令鋰價轉強，但供應端也可以變化很大，鋰價可否順利升那麼多仍有些變數，贛鋒及天齊卻已升了很多，現價預期市盈率不低，就算預期今年以後扭虧再賺錢，盈利也不會立即爆發性增長，在估值不太吸引下，現價不太建議吸納。

黃偉豪又指，即使想炒上落，也要衡量自己能否夠快「轉身」，大市近期也以波幅市為主，除非贛鋒及天齊連續大跌幾日才可候低考慮，其中天齊回至20天線約50元才吼較合適，贛鋒亦宜待回至大概20天線即53元以下才考慮。

贛鋒鋰業半日升1.62%收報59.45元，成交13.58億元；天齊鋰業升2.55%報54.4元，成交5.12億元。至於其他相關股，寧德時代升2.38%報516元，龍蟠科技(02465)跌1.45%報14.23元，中創新航(03931)跌2.49%報29.8元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

