小米績優惟遭大行齊降目標 股價連挫五日前景難言樂觀

小米(01810)公布，截至2025年9月30日止第三季純利122.7億元人民幣，按年升1.3倍，勝預期。期內收入1131.21億元人民幣，按年升22.3%；經調整淨利潤113.11億元人民幣，升80.9%，勝預期。

智能手機收入460億元人民幣，按年減少3.1%。全球智能手機出貨量為4330萬台，按年增長0.5%。根據第三方數據，2025年第三季度，集團在內地智能手機銷量排名第二，市佔率達16.7%，實現連續6個季度排名前二。

高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，小米股價近期走弱，主要受兩大因素拖累：一是新能源汽車安全性爭議，二是記憶體成本高拖累智能手機盈利。儘管盈利未出現虧損，但是市場對其仍持謹慎態度。他補充小米雖在自研晶片和記憶體技術上有進展，但尚未達到國際水平，預計未來兩季至明年上半年也難見成本下降，盈利改善空間有限。

從技術層面上，聶振邦指小米當前初步支持位在36元，而上行阻力位在44至45元之間。若投資者有興趣可待股價回落至38.5元或以下再考慮入手，未來兩個禮拜目標價看44元。

小米(01810)半日跌4.3%，報39.02元，以現價計，該股暫連跌5日，累計跌幅10.7%。該股成交約2.58億股，涉資101.74億元。

小米績後遭各大行普遍下調目標價，大和發表研究報告指，將小米目標價由68元下調至55元，減幅19%；維持「買入」評級。大和表示，由於記憶體成本上漲，預計將影響智能手機毛利率，該行因此下調2026至27年盈利預測。

而花旗將小米目標價由65元下調至50元，減幅達23%；維持「買入」評級。花旗指，小米第三季經調整純利優於該行及市場預期，主要受惠於非經營收入、收入符合預期；毛利率則受惠於物聯網、互聯網及電動車業務表現而高於預期，但營運開支高於預期。

至於摩通則下調小米目標價由50元降至45元，減幅10%；維持「中性」評級。摩通預期，小米核心業務盈利將在未來數季持續受壓，主要受智能手機需求疲弱、物聯網業務增長放緩，以及零件成本上升（特別是記憶體）所影響，因此預計公司2026年上半年核心業務盈利按年下跌15%。

