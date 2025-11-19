  • 會員
戴德梁行︰香港尖沙咀續居全球第四最昂貴購物地段，蟬聯亞太區榜首，惟租金跌6%

19/11/2025

　　戴德梁行報告指出，倫敦新邦德街以每年每平方呎2231美元的租金，首登榜首成為全球最昂貴零售地段，按年租金升幅高達22%，超越去年位於榜首的米蘭蒙特拿破崙大街，以及去年排名第二的紐約著名的上第五大道。

 

戴德梁行︰香港尖沙咀續居全球第四最昂貴購物地段，蟬聯亞太區榜首，惟租金跌6%

 

香港尖沙咀街舖全球第四貴，惟租金跌6%

 

　　香港尖沙咀繼續穩居全球第四最昂貴購物地段，同時繼續蟬聯亞太區最昂貴零售地段榜首，但租金按年下跌約6%，至每年每方呎1515美元。

 

　　戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，樂見香港穩坐全球頂級零售地段之一的地位，其中尖沙咀租金更再次位居亞太區最昂貴零售地段榜首，這反映出隨著來港旅客人數持續增加，加上政府積極推動香港旅遊業和盛事經濟，旅客消費漸趨穩健，有助提振零售品牌在核心區街舖的租賃活動，相信短中期內，除了國內品牌保持活躍外，市場還繼續看到更多來自亞太地區零售品牌的租賃活動。

 

美洲地區租金升7.9%增長最強，亞太區增長放緩至2.1%

 

　　在追蹤的零售地段中，約有58%錄得租金升幅，帶動全球平均租金按年增長4.2%。其中，美洲地區的租金增長最為強勁，錄得7.9%升幅，主要受南美洲貨幣效應推動，歐洲租金按年則平穩上升4%，當中以布達佩斯與倫敦表現尤為突出。相比之下，亞太區租金增長放緩至2.1%，印度和日本的表現亮眼，惟大中華區及東南亞所的經濟挑戰抵銷部分增長。

 

全球經濟逐步改善，料零售街區租金續增長

 

　　戴德梁行國際研究主管、報告作者Dominic Brown指出，一線零售地段正受到多重有利因素支持，包括經濟穩步增長、生活成本壓力緩解、以及消費者重新啟動可自由支配開支等。雖然各地的增長軌跡不盡相同，但核心購物地段的強勢表現尤為突出。觀察到部分城市甚至錄得雙位數的顯著增長，惟部分街區仍面臨租金壓力。實體零售的重要性持續不減，特別是那些能滿足消費者購物體驗與品牌互動的店舖，這突顯了全球頂級購物街區堅韌的吸引力。他相信，隨著全球經濟逐步改善，零售街區的租金增長動力將進一步加強。

 

戴德梁行︰香港尖沙咀續居全球第四最昂貴購物地段，蟬聯亞太區榜首，惟租金跌6%

 

撰文：經濟通採訪組

 

