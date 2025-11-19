百度 | 上季經調整少賺36%惟AI收入增長強勁，獲大行唱好股價先升後回可以點部署？

百度(09888)公布第三季經調整盈利按年跌近36%至37.7億人民幣，收入亦跌約7%至311.7億人民幣，但首次公布人工智能(AI)方面業務表現，AI新業務收入增逾50%，另百度旗下無人車服務「蘿蔔快跑」自動駕駛訂單也按季加速增長。百度AI業務後市明朗化，獲大行唱好，隔晚百度ADS升2.66%報116.92美元，今日(19日)於港股也曾升逾3%，惟最終收市輕微倒跌，若繼續看好其AI業務發展應如何部署？

（AP圖片）

第三季經調整盈利跌36%收入跌7% AI新業務收入增逾50%

百度公布，截至2025年9月30日止第三季淨虧損112.32億人民幣，而對上一年同期純利76.32億人民幣；經調整淨利潤37.7億人民幣，跌35.9%；每股基本虧損4.23元人民幣，而對上一年同期每股基本盈利2.74元人民幣。期內收入311.74億人民幣，跌7.1%；核心收入減少7%至246.59億元人民幣，但首次公布AI方面業務表現，期內智能雲設施收入增33%至42億元人民幣，AI應用收入增6%至26億元人民幣，AI原生營銷服務收入增2.62倍至28億元人民幣。

百度首席財務官何海建表示，智能雲業務在第三季度實現穩健增長，有效緩解在線營銷業務疲軟帶來的影響。集團對AI的戰略投資正取得豐碩成果。2025年第三季度，AI新業務收入按年增長超過50%，達致約100億元人民幣，為長期可持續增長奠定堅實基礎。

百度：AI領域投入逾千億人幣 蘿蔔快跑自動駕駛訂單加速增長



百度首席財務官何海建透露，自2023年3月發布「文心一言」以來，百度在AI領域的投入已超過1000億元人民幣，未來亦將持續加大AI投入。百度管理層又披露，旗下「百度文庫」和「百度網盤」的總月活躍用戶數(MAU)已接近3億，成為該集團最大的個人AI應用。而百度文庫和百度網盤近期聯合推出的通用智能體「GenFlow」升級至3.0，活躍用戶數超過2000萬。另外，百度APP文心助手的使用量正在快速增長，對話輪次按年增長約5倍，最新每日活躍用戶數(DAU)近1000萬。

此外，第三季百度無人車服務「蘿蔔快跑」提供的全無人自動駕駛營運訂單達310萬單，按年增速較上一季度的148%加速至212%。單計今年10月，蘿蔔快跑每周平均全無人自動駕駛營運訂單超過25萬單。截至今年11月，蘿蔔快跑累計自動駕駛出行服務訂單超過1700萬單，並持續推進全球擴張，其中在香港擴大其開放道路測試區域，涵蓋九龍及觀塘區。另在近期的百度世界2025上，百度推出了文心大模型5.0、崑崙芯M100和M300等多款新品。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，第三季度集團充分展現AI在整個業務版圖中的變革性價值。智能雲業務維持穩健增長勢頭，這得益於企業對集團AI產品與解決方案的採用日益廣泛。蘿蔔快跑顯著加快全無人運營的規模化進程，並持續推進全球擴張，包括進軍瑞士，同時始終保持行業領先安全水平。在集團的移動生態中，諸如智能體及數字人等AI原生商業化產品實現收入快速增長，展現出強勁的長期潛力。未來將繼續引領AI創新，為用戶、企業及社會創造巨大價值，鞏固集團在AI時代的領先地位。

（AP圖片）

高盛：收入有望復甦利潤率料見底回升 升目標價至151元

高盛發表研究報告指，百度第三季業績大致符合預期，雲業務增長穩健，有助抵銷廣告收入下滑的影響，一如市場預期，集團首次披露AI相關業務表現，著重展示AI技術賦能業務成果。管理層透露第三季AI新業務收入按年增長超過50%，規模已達約100億元人民幣，佔總收入約40%。預期相關AI業務涵蓋雲基礎設施、芯片、AI應用與代理，以至自動駕駛，已充分反映百度跨生態系統的AI業務能力，因此雖然傳統搜索廣告業務可能仍然在未來數季受壓，憧憬在AI賦能業務持續快速增長的推動，第四季及明年收入有望復甦，並預期集團淨利潤率亦將從第三季水平見底回升，維持「買入」評級，港股目標價從150元升至151元，美股目標價由154美元升至155美元。

中銀國際亦指，百度第三季業績符合預期。第三季總收入按年下降7%，超出市場預期1%，與該行預測一致。新披露的AI驅動業務收入按年增長50%至96億元人民幣，證明了公司在AI商業化端的成果。而7.1%的經調整營運利潤率符合預期。雖然百度核心傳統廣告收入仍會在短中期內持續承壓，但公司正在持續獲取其堅定執行AI策略而帶來的正向效益的釋放，疊加由其充足的現金而潛在可能加速股東回饋計劃，維持「買入」評級，美股目標價由133美元上調至137美元。

花旗：季績勝預期兼AI收入披露改善 升目標價至181美元

花旗稱，百度第三季度業績勝預期，其線上營銷服務收入按年下降，但被雲收入的增長部分抵銷。運營指標和AI收入披露的改善，加上百度持續投資升級文心一言模型與AI代理，並通過股東回報釋放價值，預計投資者對其運營前景和股價表現將更有信心。預計百度第四季度核心收入按年下降1.4%，其中營銷服務收入下降12.5%，但AI雲收入增長15%，將其美股目標價由166美元上調至181美元，維持「買入」評級。

摩通表示，百度第三季度業績好壞參半，核心廣告收入略高於預期，並首次披露AI相關業務收入，預計將改善投資者情緒。不過，股價對業績反應將取決於今年第四季核心營銷業務展望及百度崑崙AI芯片披露。而百度經調整營運利潤高於該行預期，主要由於營運開支低於預期；經調整每股盈利亦高於摩通及市場預期。惟公司核心毛利率有所下跌，主要由於搜尋業務持續AI轉型，維持「中性」評級，港股目標價105元，美股目標價110美元。

湯麗鴻：市場看重AI業務收益 回至105元或見買入良機

（湯麗鴻）

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻於今日《hot talk 1點鐘》節目指，百度總體業績表現麻麻，但AI業務收入同比增50%，大家將重點放在其AI收益，以及蘿蔔快跑有很大的經營收入增長，所以今日早段曾炒升至115.7元，惟其後後勁不繼。百度將業務重心放於AI，崑崙芯未見很大收益情況，但因崑崙芯今年推出了兩款產品，所以不需在芯片方面有太多著墨，反而市場對其在AI業務方面錄得收益較興奮，AI業務要有收益確實不容易，針對美國科技股，上周就有不少基金公司認為AI估值過高，亦擔心收益未能蓋過資本開支，今次卻見百度首次公開AI業務的詳細數據，且AI原生營銷服務收入增長兩倍幾達28億元人民幣，可見其AI業務發展很好，市場未必再將重心放於其搜尋引擎有多少廣告收益，轉而看其AI方面收益。

不過，湯麗鴻認為暫時不是買入百度時機，她指若崑崙芯今年下半年推出後，至明年上半年可能會有頗大爆發，以配合其AI業務，股價於大概100天線105元應會有支持，此亦是今年3月18日高位，可待其回至105元再配合市況才是良好買入機會。

百度今日微跌0.18%收報111.2元，曾升3.86%至115.7元，成交21.32億元。其他科技股也普遍向下，騰訊(00700)跌0.16%報622.5元，美團(03690)跌0.61%報98元，京東(09618)跌0.7%報113.5元，快手(01024)跌1.78%報63.5元，小米(01810)跌4.81%報38.82元，惟阿里(09988)升1.16%報156.4元，網易(09999)升0.28%報215.6元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

