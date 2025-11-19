  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

百度 | 上季經調整少賺36%惟AI收入增長強勁，獲大行唱好股價先升後回可以點部署？

19/11/2025

　　百度(09888)公布第三季經調整盈利按年跌近36%至37.7億人民幣，收入亦跌約7%至311.7億人民幣，但首次公布人工智能(AI)方面業務表現，AI新業務收入增逾50%，另百度旗下無人車服務「蘿蔔快跑」自動駕駛訂單也按季加速增長。百度AI業務後市明朗化，獲大行唱好，隔晚百度ADS升2.66%報116.92美元，今日(19日)於港股也曾升逾3%，惟最終收市輕微倒跌，若繼續看好其AI業務發展應如何部署？

 

百度 | 上季經調整少賺36%惟AI收入增長強勁，獲大行唱好股價先升後回可以點部署？

（AP圖片）

 

第三季經調整盈利跌36%收入跌7%　AI新業務收入增逾50%

 

　　百度公布，截至2025年9月30日止第三季淨虧損112.32億人民幣，而對上一年同期純利76.32億人民幣；經調整淨利潤37.7億人民幣，跌35.9%；每股基本虧損4.23元人民幣，而對上一年同期每股基本盈利2.74元人民幣。期內收入311.74億人民幣，跌7.1%；核心收入減少7%至246.59億元人民幣，但首次公布AI方面業務表現，期內智能雲設施收入增33%至42億元人民幣，AI應用收入增6%至26億元人民幣，AI原生營銷服務收入增2.62倍至28億元人民幣。

 

　　百度首席財務官何海建表示，智能雲業務在第三季度實現穩健增長，有效緩解在線營銷業務疲軟帶來的影響。集團對AI的戰略投資正取得豐碩成果。2025年第三季度，AI新業務收入按年增長超過50%，達致約100億元人民幣，為長期可持續增長奠定堅實基礎。

 

百度：AI領域投入逾千億人幣　蘿蔔快跑自動駕駛訂單加速增長


　　百度首席財務官何海建透露，自2023年3月發布「文心一言」以來，百度在AI領域的投入已超過1000億元人民幣，未來亦將持續加大AI投入。百度管理層又披露，旗下「百度文庫」和「百度網盤」的總月活躍用戶數(MAU)已接近3億，成為該集團最大的個人AI應用。而百度文庫和百度網盤近期聯合推出的通用智能體「GenFlow」升級至3.0，活躍用戶數超過2000萬。另外，百度APP文心助手的使用量正在快速增長，對話輪次按年增長約5倍，最新每日活躍用戶數(DAU)近1000萬。

 

　　此外，第三季百度無人車服務「蘿蔔快跑」提供的全無人自動駕駛營運訂單達310萬單，按年增速較上一季度的148%加速至212%。單計今年10月，蘿蔔快跑每周平均全無人自動駕駛營運訂單超過25萬單。截至今年11月，蘿蔔快跑累計自動駕駛出行服務訂單超過1700萬單，並持續推進全球擴張，其中在香港擴大其開放道路測試區域，涵蓋九龍及觀塘區。另在近期的百度世界2025上，百度推出了文心大模型5.0、崑崙芯M100和M300等多款新品。

 

　　百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，第三季度集團充分展現AI在整個業務版圖中的變革性價值。智能雲業務維持穩健增長勢頭，這得益於企業對集團AI產品與解決方案的採用日益廣泛。蘿蔔快跑顯著加快全無人運營的規模化進程，並持續推進全球擴張，包括進軍瑞士，同時始終保持行業領先安全水平。在集團的移動生態中，諸如智能體及數字人等AI原生商業化產品實現收入快速增長，展現出強勁的長期潛力。未來將繼續引領AI創新，為用戶、企業及社會創造巨大價值，鞏固集團在AI時代的領先地位。

 

百度 | 上季經調整少賺36%惟AI收入增長強勁，獲大行唱好股價先升後回可以點部署？

（AP圖片）

 

高盛：收入有望復甦利潤率料見底回升　升目標價至151元

 

　　高盛發表研究報告指，百度第三季業績大致符合預期，雲業務增長穩健，有助抵銷廣告收入下滑的影響，一如市場預期，集團首次披露AI相關業務表現，著重展示AI技術賦能業務成果。管理層透露第三季AI新業務收入按年增長超過50%，規模已達約100億元人民幣，佔總收入約40%。預期相關AI業務涵蓋雲基礎設施、芯片、AI應用與代理，以至自動駕駛，已充分反映百度跨生態系統的AI業務能力，因此雖然傳統搜索廣告業務可能仍然在未來數季受壓，憧憬在AI賦能業務持續快速增長的推動，第四季及明年收入有望復甦，並預期集團淨利潤率亦將從第三季水平見底回升，維持「買入」評級，港股目標價從150元升至151元，美股目標價由154美元升至155美元。

 

　　中銀國際亦指，百度第三季業績符合預期。第三季總收入按年下降7%，超出市場預期1%，與該行預測一致。新披露的AI驅動業務收入按年增長50%至96億元人民幣，證明了公司在AI商業化端的成果。而7.1%的經調整營運利潤率符合預期。雖然百度核心傳統廣告收入仍會在短中期內持續承壓，但公司正在持續獲取其堅定執行AI策略而帶來的正向效益的釋放，疊加由其充足的現金而潛在可能加速股東回饋計劃，維持「買入」評級，美股目標價由133美元上調至137美元。

 

花旗：季績勝預期兼AI收入披露改善　升目標價至181美元

 

　　花旗稱，百度第三季度業績勝預期，其線上營銷服務收入按年下降，但被雲收入的增長部分抵銷。運營指標和AI收入披露的改善，加上百度持續投資升級文心一言模型與AI代理，並通過股東回報釋放價值，預計投資者對其運營前景和股價表現將更有信心。預計百度第四季度核心收入按年下降1.4%，其中營銷服務收入下降12.5%，但AI雲收入增長15%，將其美股目標價由166美元上調至181美元，維持「買入」評級。

 

　　摩通表示，百度第三季度業績好壞參半，核心廣告收入略高於預期，並首次披露AI相關業務收入，預計將改善投資者情緒。不過，股價對業績反應將取決於今年第四季核心營銷業務展望及百度崑崙AI芯片披露。而百度經調整營運利潤高於該行預期，主要由於營運開支低於預期；經調整每股盈利亦高於摩通及市場預期。惟公司核心毛利率有所下跌，主要由於搜尋業務持續AI轉型，維持「中性」評級，港股目標價105元，美股目標價110美元。

 

湯麗鴻：市場看重AI業務收益　回至105元或見買入良機

 

百度 | 上季經調整少賺36%惟AI收入增長強勁，獲大行唱好股價先升後回可以點部署？

（湯麗鴻）

 

　　光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻於今日《hot talk 1點鐘》節目指，百度總體業績表現麻麻，但AI業務收入同比增50%，大家將重點放在其AI收益，以及蘿蔔快跑有很大的經營收入增長，所以今日早段曾炒升至115.7元，惟其後後勁不繼。百度將業務重心放於AI，崑崙芯未見很大收益情況，但因崑崙芯今年推出了兩款產品，所以不需在芯片方面有太多著墨，反而市場對其在AI業務方面錄得收益較興奮，AI業務要有收益確實不容易，針對美國科技股，上周就有不少基金公司認為AI估值過高，亦擔心收益未能蓋過資本開支，今次卻見百度首次公開AI業務的詳細數據，且AI原生營銷服務收入增長兩倍幾達28億元人民幣，可見其AI業務發展很好，市場未必再將重心放於其搜尋引擎有多少廣告收益，轉而看其AI方面收益。

 

　　不過，湯麗鴻認為暫時不是買入百度時機，她指若崑崙芯今年下半年推出後，至明年上半年可能會有頗大爆發，以配合其AI業務，股價於大概100天線105元應會有支持，此亦是今年3月18日高位，可待其回至105元再配合市況才是良好買入機會。

 

　　百度今日微跌0.18%收報111.2元，曾升3.86%至115.7元，成交21.32億元。其他科技股也普遍向下，騰訊(00700)跌0.16%報622.5元，美團(03690)跌0.61%報98元，京東(09618)跌0.7%報113.5元，快手(01024)跌1.78%報63.5元，小米(01810)跌4.81%報38.82元，惟阿里(09988)升1.16%報156.4元，網易(09999)升0.28%報215.6元。

 

百度 | 上季經調整少賺36%惟AI收入增長強勁，獲大行唱好股價先升後回可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此


另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評百度及大市，立即重溫


其他百度相關新聞：
大行報告 | 小米績後眾行齊劈目標價，百度攜程最牛看$160及$724
《外資精點》摩通：百度第三季業績好壞參半，維持目標價105元
《外資精點》花旗︰百度上季業績勝預期，AI收入改善，上調美股目標價至181美元
《異動股》百度高開逾2%，上季經調整利潤跌36%惟AI收入增長強勁
百度(09888)：AI領域投入逾千億人幣，「蘿蔔快跑」自動駕駛營運訂單增速按季加快

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03896

金山雲

5.950

異動股

02577

英諾賽科

75.500

異動股

06928

萬馬控股

0.300

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 46,001.09
    -90.65 (-0.197%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,623.65
    +6.33 (+0.096%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 22,476.48
    +43.63 (+0.195%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌107.288
變動率︰-1.049%
較港股︰-0.47%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌616.836
變動率︰-1.223%
較港股︰-0.91%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.314
變動率︰-1.782%
較港股︰-0.57%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌77.864
變動率︰-1.817%
較港股︰-0.11%
精選中資美股 More
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌11.005
變動率︰-2.004%
JD 京東
按盤價(USD)︰跌28.850
變動率︰-2.037%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌25.520
變動率︰-2.633%
NTES 網易
按盤價(USD)︰跌133.770
變動率︰-3.894%
精選美股 More
GOOG
谷歌-C
按盤價(USD)︰升293.960
變動率︰+3.158%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌98.080
變動率︰-3.588%
NFLX
奈飛
按盤價(USD)︰跌109.910
變動率︰-3.664%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌250.020
變動率︰-4.496%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/11/2025 12:30 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：19/11/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 19/11/2025 12:30 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03896 金山雲
  • 5.950
  • 02577 英諾賽科
  • 75.500
  • 06928 萬馬控股
  • 0.300
  • 08487 ISP GLOBAL
  • 0.070
  • 02828 恒生中國企業
  • 93.500
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 86.350
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 67.100
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.850
  • 目標︰$20.00
  • 00241 阿里健康
  • 5.730
  • 目標︰$6.77
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 156.400
  • 01347 華虹半導體
  • 80.450
  • 09992 泡泡瑪特
  • 206.600
  • 00700 騰訊控股
  • 622.500
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.100
報章貼士
  • 03931 中創新航
  • 30.140
  • 目標︰$38.00
  • 09987 百勝中國
  • 372.400
  • 目標︰$385.00
  • 01913 普拉達
  • 46.000
  • 目標︰$55.00
熱炒概念股
即時重點新聞

19/11/2025 17:09  【中日關係】國泰(00293)：為已預訂日本航班顧客提供調整行程選項

19/11/2025 17:00  《盤後部署》小米再挫5%面臨好淡抉擇，AI大回調博買聯想、長飛

19/11/2025 16:42  快手(01024)上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣

19/11/2025 16:13  恒指全日倒跌99點四連跌，收報25830百天線支撐，小米績後挫半成領跌

19/11/2025 15:42  【中日關係】中國外交部回應暫停進口日本水產品：即使出口也不會有市場

19/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６５﹒９１億元，買小米沽盈富基金

19/11/2025 08:26  【大行炒Ｄ乜】大行齊降小米目標花旗劈逾兩成，對百度後市維持…

19/11/2025 16:30  《財資快訊》美電穩報７﹒７９０４，一周拆息較上日跌８２基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

快手 | 上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國泰 | 為已預訂日本航班顧客提供調整行程選項新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中國據報暫停進口日本水產品，9月減持美債，滬指止跌新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

trip.com「雙11」優惠：必搶$111來回東京機票、訂機票或酒店滿2千減$1,111
人氣文章

手機情報站．徐帥

$1,399入手HONOR 400 Smart：AI按鍵、智能修圖、強勁電量 越級配置誠意十足
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

不只有女生才會缺乏維他命B12！營養師拆解5個高風險群組+早期症狀，購買補充劑前注意這件事！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

仍然是那個女孩
人氣文章

電影寓言．朱相楠

《小人物之歌》口碑不似預期：是觀眾刻薄，還是大師冷淡？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康 │ 54歲張文慈繼母離世返港陪父親，成長坎坷曾遭性侵影響星途
人氣文章
本港癌症頭號殺手：50歲男聲音沙啞誤當胃酸倒流，求診竟確診肺癌！
人氣文章
友伴犬計劃｜讓長者由被照顧者成為照顧者！研究顯示：有助提升身心健康
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 01:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/11/2025
快手 | 上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

高市有備而來，日本核武闖關

19/11/2025 12:33

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區