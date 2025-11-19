  • 會員
快手 | 上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣

19/11/2025

　　快手(01024)公布截至今年9月底止第三季純利44.9億元（人民幣．下同），按年升37.3%，每股基本盈利1.05元；經調整利潤淨額49.86億元，按年升26.3%，略勝預期。期內收入355.5億元，按年升14.2%。

 

快手 | 上季經調整盈利按年升26%略勝預期，可靈AI收入逾3億人幣

（網上圖片）

 

海外經營虧損按年續收窄

 

　　期內，國內經營利潤53.9億元，按年升53.8%；海外經營虧損按年收窄至6400萬元，去年同期錄經營虧損1.53億元。

 

　　按業務分部劃分，第三季線上營銷服務收入按年增加14%至201億元；直播業務收入按年增加2.5%至96億元；其他服務收入按年增加41.3%至59億元，主要是由於電商業務及可靈AI業務的增長。季內可靈AI收入超過3億元。

 

可靈AI收入超過3億元

 

　　於第三季，平均日活躍用戶（DAU）4.2億，按年升2.1%；平均月活躍用戶（MAU）7.3億，按年升2.4%；每位日活躍用戶平均線上營銷服務收入48.3元，按年升11.5%；電商GMV達3850.4億元，按年升15.2%。

 

首三季經調整利潤淨額升16.7%

 

　　至於今年首9個月純利133.9億元，按年升17.8%，每股基本盈利3.13元；經調整利潤淨額151.8億元，按年升16.7%。期內收入1032.1億元，按年升12.8%。

 

撰文：經濟通採訪組

 

