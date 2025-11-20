美股 | 科技巨企引領美股止跌，英偉達盤後財報緩解AI泡沫擔憂

市場憧憬晶片龍頭英偉達業績，提振美股周三（19日）全面反彈，科技七巨企指數漲近1%，英偉達盤後發布了強勁的營收展望，盤後股價上漲5%。

道指收市升47.03點，或0.1%，報46138.77點；標普500指數升24.86點，或0.38%，報6642.18點；納指升131.38點，或0.59%，報22564.23點。

樂觀情緒亦蔓延至其他半導體股份，博通(US.AVGO)升4.1%，台積電(US.TSM)升1.6%，谷歌(US.GOOG)升2.8%，股價創下新高，成為支撐納指向好的主要動力。 ​



然而，美國聯儲局同日發布的會議紀錄顯示，決策官員對未來利率路徑存在嚴重分歧，加上大市缺乏就業數據指引，令整體市況添上不確定性。

美元兌日圓匯率曾一度高見157.04





美匯指數震盪向上，在99.6水平整固後顯著上揚，升穿100點心理大關，高見100.24，日內報100.19，升約0.6%。

日圓匯價持續疲弱，美元兌日圓匯率曾一度高見157.04，日內報156.97，升幅為0.9%。歐元兌美元日內報1.1527，下跌0.4%。

現貨黃金價格在早段已突破每盎司4090美元，並一度觸及4132美元的高位。現貨黃金價格報4078美元，升幅為0.27%。紐約期金同樣上揚，升穿4100美元水平，日內報4076美元，升約0.2%。

國際原油價格顯著下跌，紐約期油下跌約2.4%，報每桶59.18美元。布蘭特期油則挫2.1%，報每桶63.47美元。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇