盤前攻略 | 美股回穩英偉達績佳股價抽升 恒指連跌4日料百天線有支持

市場注視人工智能AI晶片業龍頭英偉達周三收市後公布的業績表現，美股止跌回穩，道指高開46點後，走勢反覆，指數一度升逾200點，其後曾倒跌186點，收市升47點或0.1%至46138點；標指收市升24點或0.4%至6642點；以科技股為主的納指高收131點或0.6%至22564點。英偉達第三季經調整每股盈利1.3美元勝預期，收入570.1億美元亦好過預測，預計第四季收入650億美元，消息刺激英偉達盤後升半成。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數跌1.5%。阿里巴巴跌0.52%，報158.89美元；京東跌1.95%，報28.87美元；百度跌1.41%，報115.49美元；理想跌3.27%，報18.07美元；小鵬跌6.41%，報21.17美元；蔚來跌3.85%，報5.75美元；嗶哩嗶哩跌3.43%，報25.31美元；萬國數據升2.52%，報29.75美元。

夜期略低水，港股ADR普遍低走

恒指夜期跌2點，報25820，低水11點。隔夜ADR個別走，美團(03690)ADR較港股低1.16%，折合97.5港元；長和(00001)ADR較港股低0.76%，折合52.9港元；騰訊(00700)ADR較港股低0.45%，折合619.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.533%，折合38.6港元；港交所(00388)ADR較港股低0.21%，折合415.5港元；滙控(00005)ADR較港股低0.07%，折合107.7港元。





牛證比例佔超七成，好友憧憬反攻

恒指連跌4日累跌1243點，好友損失慘重，但仍憧憬後市止跌回升，好友積極部署。參考牛熊證最新街貨分布，牛證新增數百張至總數12521張，佔牛熊證街貨總數升至近期高位的70.7%。重貨區維持於25100至25199區間，數量維持過千張。至於熊證最新持倉減少數百張至總數5192張，除了新開較貼近恒指現價的26500至26599區間全屬新增外，其餘組別持倉均錄減少。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升190點，報26019，高水189點。預料恒指高開過百點。美股近期自高位持續回落，但重磅股英偉達績佳對美股，以及對港股AI相關股均帶來提振作用。預料恒指今日有機會止跌回升，短期即使仍有波動，料低位在100線（約25612）會有較大支持，而作為參考，恒指在10月中及11月初的跌市中，同樣在接近100天線開始反彈。

