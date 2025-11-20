內地券商業再迎重大重組，中金(3908)擬併購東興證券及信達證券今停牌

中金公司(03908)(滬:601995)公布，於昨日，該集團與東興證券(滬:601198)及信達證券(滬:601059)簽訂一份具法律約束力之合作協議，以吸收合併及換股方式進行合併，該集團作為存續實體將向該A股公司在上交所上市的A股持有人發行在上交所上市的A股進行擬議合併，擬議合併需提呈交易方各自的董事會、股東會審議，並經有權監管機構批准後，方可正式實施。

該集團指，其A及H股和6項票據自今日開市停牌，其中A股預計暫停買賣時間不超過25個A股交易日，而H股及票據將暫停買賣，以待與有權監管機構確認擬議合併適用的合規要求，及待刊發一份內幕消息之公告。

中國信達(01359)公布，注意到附屬公司信達證券於昨日刊發公告提述，中金公司與東興證券及信達證券作為已就中金公司擬透過吸收合併及換股方式進行的擬議合併簽訂一份具法律約束力的合作協議；信達國際(00111)公布，注意到間接控股股東信達證券於昨日刊發的一則停牌公告，將繼續密切關注擬議合併的最新進展。

撰文：經濟通市場組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情