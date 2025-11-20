港股 | 午市前瞻 | 美聯儲減息預期持續降溫 港股流動性趨緊恐試25700點

盡管美聯儲下月減息預期進一步下降，然而美股止跌回穩，加上英偉達盤後業績優秀，帶動環球市場回穩，恒指高開超過150點，開市後曾短暫突破兩萬六關口，惟隨即引爆沽壓，恒指轉勢倒跌，直至11時後外媒傳出內地政府計劃推出重磅穩樓市政策，恒指一度倒升176點重返兩萬六，結果很快升幅再度收窄。總結半日恒指報25867，升37點或0.1%，主板成交近1436億元。恒生中國企業指數報9143，跌7點或不足0.1%。恒生科技指數報5550，跌56點或1%。

麥嘉嘉：恒指流動性緊張，或下試25700點

港股今日貼近兩萬六點下方高開，早盤表現反覆。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，隔晚美聯儲發布10月會議紀要後，利率期貨市場顯示，12月減息的機會已降至約三成。在降息預期降溫的背景下，港股近期的流動性亦緊張，預期短線或下試上升通道底部25700點，期間不排除出現技術反彈，上方的阻力位為廿天線和五十天線的附近（約26300點）。

