  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

寧德時代基石投資者限售股解禁股價重挫8%，年底解禁潮來襲還有哪些股份要留意？

20/11/2025

　　內地電動車電池龍頭寧德時代(03750)(深:300750)H股基石投資者限售股今日(20日)解禁，今年5月上市以來其股價累積升幅驚人，現時H股對A股仍存在溢價，今早股價急插逾8%低見467.2元。據報今年年底前仍有多隻股份限售股解禁，其中同樣H股對A股存在溢價的恒瑞醫藥(01276)(滬:600276)，將於下周一(24日)解禁，今早亦跌逾4%，還有哪些股份要留意？可否趁調整吸納？

 

寧德時代基石投資者限售股解禁重挫8%，年底解禁潮來襲還有哪些股份要留意？

（Shutterstock圖片）


逾1900億元限售股份年底解禁　寧德恒瑞對A股存溢價

 

　　據《彭博》報道，以寧德時代、恒瑞醫藥為代表的一批公司在今年年底前面臨限售港股集中解禁，將為港股再添新的壓力。彭博匯總數據顯示，本周三(19日)到今年年底港股上市公司中還有28家公司將面臨解禁，按周二(18日)收盤價估算，累計解禁規模約1938億港元。其中規模最大的為今日解禁的寧德時代，下月末將解禁的曹操出行(02643)和英諾賽科(02577)緊隨其後。

 

　　恒生指數今年迄今仍有約29%的漲幅，在亞洲區股市中居前；根據彭博匯總數據，上述面臨解禁的28家公司，均為過去一年在港股首次或再次上市的企業，這些公司登陸港股以來的平均漲幅約95%，漲幅最大的為超過1400%的藥捷安康(02617)。同時有在A股上市的股票中，寧德時代、恒瑞醫藥仍維持H股對A股的溢價，其中寧德時代仍較A股有超過20%的溢價。值得一提，寧德時代日前公布，主要股東黃世霖擬場外出售約4563.2萬股A股，佔總股本1%，初步確定的轉讓價格為每股376.12元人民幣，較H股周一(17日)收盤價526港元折讓高達21.8%。

 

摩通籲沽寧德H股買A股　里昂稱前景樂觀籲逢低買入

 

　　摩根大通發表研報指，寧德時代H股的基石投資者將從今日起可以出售持股，有可能釋放公司近50%的H股流通股，意味著可能扭轉H股相對於A股存在溢價的情況。寧德時代H股自6個月前上市以來已飆升約1.1倍，而同期A股僅上升不足六成，意味有獲利誘因。考慮到溢價和估值問題，其H股的需求可能疲軟，惟因適逢投資者對電池行業特別是對儲能系統的需求前景信心增強，建議投資者應買入A股，沽出H股，A股目標價為480元人民幣。H股目標價則由600港元下調至575港元，評級「中性」。

 

　　不過，里昂重申寧德時代H股「跑贏大市」評級及目標價685港元，並維持寧德時代A股「高確信跑贏大市」評級和目標價500元人民幣。該行表示，對寧德時代的前景感到樂觀，並預期目前的能源儲存系統熱潮將可持續至明年。而寧德時代相較其他電池企業屬被低估，且其IPO禁售期結束，一旦股價回調，將可逢低買入。

 

寧德時代基石投資者限售股解禁重挫8%，年底解禁潮來襲還有哪些股份要留意？

（寧德時代網頁截圖）

 

郭家耀：儲能概念仍會受關注　寧德現價可分段吸納

 

寧德時代基石投資者限售股解禁股價重挫8%，年底解禁潮來襲還有哪些股份要留意？

（郭家耀 facebook截圖）

 

　　港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀認為，寧德時代今日最主要受限售股解禁消息影響，出現較明顯調整，再加上它之前始終與A股存在較大價差，故也擔心H股回吐壓力較大，但往後儲能概念仍會受較大關注，大家都認為此方面對寧德時代較利好，近期經過較深度調整，今日回至470元邊，開始有留意價值，若再保守一些，可留意第三季尾升浪起步點450元，在此水平買入會更理想。

 

　　郭家耀補充指，始終今年大市升了不少，資金取態可能較謹慎，希望保住盈利，所以對高息股偏好較大，今年升得多的股份反而成為回吐對象，但若不是太短線的投資者，例如會持有至明年，此時反而有機會趁低增持，雖然不會期望一買入就很快有收成，但也值得分段吸納。

 

　　寧德時代半日跌8.2%收報470元，成交45.14億元。其他限售股即將解禁的股份表現各異，恒瑞醫藥跌4.39%報67.55元，曹操出行升1.04%報48.56元，英諾賽科升3.18%報77.9元，藥捷安康升0.79%報204.4元，海天味業(03288)升0.73%報32.94元，三花智控(02050)跌1.24%報31.88元。

 

寧德時代基石投資者限售股解禁重挫8%，年底解禁潮來襲還有哪些股份要留意？

 

寧德時代基石投資者限售股解禁重挫8%，年底解禁潮來襲還有哪些股份要留意？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、中國組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

 


另外，香港股票分析師協會理事溫傑，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評寧德時代及大市，立即重溫

 

 

其他寧德時代相關新聞：
彭博: 逾1900億元限售股份陸續解禁，將為港股增添壓力
《窩輪豪情－梁業豪》反倉造好的三個考慮因素

 

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

02431

佑駕創新

17.000

異動股

08305

聖唐控股

0.570

異動股

02076

ＢＯＳＳ直聘－Ｗ

80.700

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02431 佑駕創新
  • 17.000
  • 08305 聖唐控股
  • 0.570
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 80.700
  • 02533 黑芝麻智能
  • 20.180
  • 01167 加科思－Ｂ
  • 7.930
股份推介
  • 00992 聯想集團
  • 9.720
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.500
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.080
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 68.000
  • 目標︰$78.00
  • 00144 招商局港口
  • 15.950
  • 目標︰$20.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.700
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 154.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.130
  • 09992 泡泡瑪特
  • 201.400
  • 01347 華虹半導體
  • 78.000
報章貼士
  • 03931 中創新航
  • 29.220
  • 目標︰$35.50
  • 06881 中國銀河
  • 10.620
  • 目標︰$12.50
  • 02076 ＢＯＳＳ直聘－Ｗ
  • 80.700
  • 目標︰$90.00
熱炒概念股
即時重點新聞

20/11/2025 17:34  《盤後部署》減息預期急降港股偏軟，古茗強績兼豪爽派息嗒得杯落

20/11/2025 17:09  澳博控股(00880)：向梁安琪收購凱旋門酒店，涉資17.5億元

20/11/2025 17:05  網易(09999)第三季經調整純利升26.7%至95億人幣，收入升8%

20/11/2025 17:01  《本港經濟》本港10月CPI按年升1.2%，與9月相應升幅相同

20/11/2025 16:13  恒指終止四連跌惟收市僅接近平收，領展績差挫6%，創科彈半成

20/11/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６０億元，買盈富基金沽小米

20/11/2025 08:53  【大行炒Ｄ乜】快手績後遭削目標野村劈近一成半，信証大升晶片股目標

20/11/2025 16:32  《財資快訊》美電軟報７﹒７８１３，隔夜拆息較上日升至１﹒３…

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

澳博 | 向梁安琪收購凱旋門酒店，涉資17.5億元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

領展 | 香港零售物業組合負續租租金調整率情況持續時間難預測，零售挑戰下半年仍持續新文章
人氣文章

新聞>專訪

易經看世界 | 從夬卦看巴西氣候峰會：能制止全球暖化嗎？（有片）新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

固力果免費派2,000盒百力滋，玩遊戲贏迷你行李箱抱枕 街頭免費派伯朗咖啡
人氣文章

足球俱樂部．主教練

阿仙奴強勢，新特蘭主場求和；曼城功力強，利物浦攻守失據
人氣文章

影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Lyst Index 2025 Q3報告出爐：Quiet Luxury仍是時尚主流？COS毛衣、Saint Laurent與The Row Loafer成大熱單品！
人氣文章

Travel & Dining

糖廠街市集啤酒節回歸！30款本地手工啤酒 + 特製 Food Pairing 天書，高空飽覽維港的微醺派對！
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

De Beers新推ORIGIN計劃，揭示鑽石身世之謎！產地如何影響寶石價值？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試20款保暖內衣，6款洗後保溫升20%，$99平價款勝$599名牌 新文章
人氣文章
我思《強制舉報虐待兒童條例》下的兒童住宿照顧服務新文章
人氣文章
濕疹食療推薦｜濕疹、蕁麻疹與免疫腸胃有關，中醫推介1款茶飲助改善皮膚問題
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/11/2025 20:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/11/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/11/2025
澳博 | 向梁安琪收購凱旋門酒店，涉資17.5億元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

撲朔迷離的愛潑斯坦檔案

20/11/2025 13:39

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區