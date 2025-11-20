聯想CFO：下半財年記憶體成本問題影響不大，AI只有短期泡沫

聯想(00992)高級副總裁兼首席財務官鄭孝明在電話會議上指出，對於市場憂慮業務受制於記憶體價格上漲，公司已提早儲存庫存，起碼滿足第三、四財季需求，亦形容現有庫存水平安全，且亦有與長期合作的供應商擔保供應量，因此預期下半財年相關影響不大及記憶體供應足夠。

承上，他續稱，整個市場面對共同問題，但公司定位應最為良好，更有可能捕捉更多市場份額或擴張利潤。

沙特廠房下月試行投產

聯想於今年1月完成3年期20億美元可換股債券投資，票面零息，與沙特主權基金（PIF）旗下公司Alat埃耐特合作建造中東地區總部。鄭孝明稱，廠房下月試行投產，料明年年中後期量產。

AI屬長期機會

被問及近期市場提及AI存在泡沫，他認為短期泡沫可能會存在於大語言模型（LLM），或一些股價上升較快公司，但以長期計算，AI仍處於起步時期，他相信未來數年AI伺服器需求、企業特定AI訓練會有更多需求，可見屬於長期機會。另外，據其披露，AIPC現時出貨量佔比33%，目標至2027財年可攀升至70%至80%。

撰文：經濟通採訪組

