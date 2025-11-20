中資券商再迎重組 專家指「大食細」陸續有來

中金公司(03908)(滬:601995)公布，於昨日，集團與東興證券(滬:601198)及信達證券 (滬:601059)簽訂一份具法律約束力之合作協議，以吸收合併及換股方式進行合併。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，是次合併反映了內地加速供給側改革，有助於誕生資產規模達億萬級的大型券商，令整個券商行業的格局更趨頭部化（即少數具優勢的券商逐漸佔據主導地位）。對中金而言，有助於補充中金的資本，而中金的優勢在於投行業務和跨境交易能力，其將會在資本實力以及零售業務更突出的東興證券和信達證券形成協同效應。

對於中金H股的股價走勢，麥嘉嘉認為，此事件對中金H股的影響會比較小，因為合併主要是在A股層面進行，預期中金H股復牌後維持現水平窄幅整固。投資者要關注股價停牌後的重組實施進度，以及相關審批進程和重組的具體細節。

麥嘉嘉進一步指出，這次合併案會引發行業新一輪的競爭格局調整，行業集中度會進一步提升，後續會有更多券商加快整合的步伐。但她表示，難以預期下一個加入合併的券商公司，在行業趨於頭部化的背景下，建議投資者投資的話留意頭部券商。

消息發酵後，券商板塊整體走高，麥嘉嘉表示，是次上漲更多是短期的消息面支持。中長期來看，隨著供給側改革的推進，會有相關政策支持券商行業整體營運水平的提升，對整個行業來說是利好，但短期內未必會帶來估值的大幅改善，目前對券商板塊看法中性。

信達國際控股股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中國信達股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

