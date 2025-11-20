領展 | 香港零售物業組合負續租租金調整率情況持續時間難預測，零售挑戰下半年仍持續

領展(00823)公布中期業績，領展董事會主席歐敦勤表示，香港零售物業組合錄負續租租金調整率，相關情況持續時間及復甦時間難以預測。他指出，香港及內地零售環境（特別是餐飲業）仍面對較大挑戰，下半年壓力預計持續。不過，市場已出現復甦的早期跡象，基本面正逐步向好，只是租金回報率的改善通常會有一定滯後。

他強調，領展商場業務的基本面依然非常穩健，對租戶的吸引力從未減弱，現階段只是需要更多時間讓復甦全面反映。

集團首席投資總監宋俊彥補充，領展商場租戶以超市及餐飲（F&B）為主，目前相關零售表現已「見底反彈」，部分類別甚至開始錄得輕微增長。他又指，領展的業務屬典型的防守型資產，即使市場租金已現復甦勢頭，集團整體租金回報率轉正仍需多一點時間。

至於早前市場傳出領展收購澳洲三個購物中心權益，宋俊彥指出，澳洲及新加坡物業組合表現非常強勁，集團會繼續積極物色優質投資機會，特別聚焦商業物業項目。

領展行政總裁王國龍將於12月退任，他最後一次以CEO身份參與領展業績發布會。在業績會後被問到會否向同事傳授錦囊，王國龍直言︰「佢地會努力㗎啦」，同時他亦寄語同事「要行多啲、食多啲，搵多啲好租客」。

撰文：經濟通採訪組

