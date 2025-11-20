  • 會員
澳博 | 向梁安琪收購凱旋門酒店，涉資17.5億元

20/11/2025

　　澳博控股(00880)公布，公司其兩間附屬公司已簽訂協議，收購擁有凱旋門酒店的凱旋門發展有限公司。凱旋門酒店位於澳門新口岸皇朝區城市日大馬路、坐落半島核心娛樂及酒店地段。該物業總建築面積約86438平方米，涵蓋酒店客房、餐飲設施、零售，並設有目前由澳娛綜合度假股份根據服務協議營運的澳門凱旋門娛樂場。

 

（澳博網頁圖片）

 

　　是次交易由澳博控股附屬公司SJM-投資有限公司及澳娛綜合，向與梁安琪旗下的Goldarch Holdings Limited及Solar King Investments Limited收購目標公司全部已發行股本。交易須待澳博控股之獨立股東於成員特別大會上通過，並獲澳門相關監管機關批准後方可完成。

 

　　澳博主席兼執行董事何超鳳表示，凱旋門酒店位處澳門半島具活力的娛樂、酒店及旅遊流量集中區域，周邊地標所形成的集聚效應帶來龐大的商業潛力。現時娛樂場營運仍有拓展空間，集團深信，納入澳娛綜合的整體營運體系後，將可釋放更大增長動能。是次收購有助集團以統一架構整合半島資產組合，進一步提升營運效益及跨物業推廣的協同效益。集團將確保員工平穩過渡，並會持續為推動澳門旅遊經濟發展作出積極貢獻。

 

將支付總額17.5億元以購入目標公司

 

　　根據協議條款，買方將支付總額17.5億港元以購入目標公司，包括目標公司已發行股份之面值作為購買價及償還目標公司根據現有貸款融資欠銀行的部分未償還貸款。該金額乃參照獨立專業估值報告對凱旋門酒店物業市值之評估所訂定。

 

　　截至協議簽署時，目標公司主要負債為一筆約19.28億港元的銀行貸款。根據該協議，買方將安排償還其中最多約17.5億港元之貸款。買方需支付18萬澳門元為其面值的股份代價，用以轉讓目標公司全部股權，即為購買其營運業務，並將用於償還該銀行貸款。餘下約1.78億港元之差額，將由賣方承擔，並以澳娛綜合與賣方之實益擁有人另行簽訂的貸款協議提供之貸款承擔。該筆貸款期限為三年，利率與集團現有信貸融資成本掛鈎，並以賣方實益擁有人持有的澳博控股股份作為抵押。

 

澳娛綜合將更有效地維繫半島地區的核心客源

 

　　澳博表示，於取得所有相應批准後，澳娛綜合將直接接管凱旋門酒店的客房服務、餐飲設施、零售及幸運博彩業務，使集團可更靈活部署博彩資源，並提升該物業的整體營運表現及盈利能力。藉著鞏固集團於澳門半島最具商業動能旅遊娛樂樞紐的布局，澳娛綜合將更有效地維繫半島地區的核心客源，深化與旗下「葡京」系列物業之協同效應，優化客流循環並拓展市場覆蓋。長遠而言，澳娛綜合將持續投資推動澳門半島城市更新、提升旅遊服務質素，並全力支持澳門進一步建設「世界旅遊休閒中心」，助力促進本地經濟可持續發展及長期繁榮。

 

撰文：經濟通採訪組

 

照顧者 情緒健康

