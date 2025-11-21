開市Go | 美股反高潮，網易績後ADR微升，小米回購撐股價

要聞盤點

1、英偉達績後先衝高再倒插，拖累美股周四（20日）同樣升後倒跌，三大指數全線大幅收低。儘管早段受惠於企業強勁季績一度衝高，但隨著市場消化英偉達業績指引及重新評估貨幣政策前景，避險情緒急劇升溫。道指與納指全日波幅均超過1100點，呈現劇烈的過山車走勢。道指收市跌386.51點，或0.84%，報45752.26點；標普500指數跌103.4點，或1.56%，報6538.76點；納指跌486.18點，或2.15%，報22078.05點。中國金龍指數跌250點。日經期貨截至上午7時43分跌15點。

2、美國9月非農就業人數增加11.9萬人，為4月以來最大增幅，增長超預期，但失業率升至近四年高點，顯示勞動力市場疲弱。

3、多名聯儲局官員對通脹表示憂慮。理事Barr稱通脹率或仍在3%，降息需謹慎。克利夫蘭聯儲行長警告降息或延緩通脹達標並增加金融風險。

4、據悉特朗普政府向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求其接受割地求和協議，並放棄加入北約的希望。

5、花旗表示，中國政策窗口或於中央經濟工作會議後開啟，人民銀行明年1月或重啟降準降息。同時，今年5%經濟增長目標壓力不大，傾向將政策空間留至明年。

6、高盛指出，標普500指數跌破關鍵水平，或令按趨勢交易的對沖基金在未來一周拋售近400億美元的股票。

7、沽空機構渾水創辦人布洛克認為，目前不宜沽空美國大型科技公司，但建議針對部分可能為AI冒牌貨的公司進行沽空。

8、香港10月消費物價指數按年升1.2%，高於9月的1.1%；剔除一次性紓困措施影響後，基本通脹率按年升1.0%，與9月相同。

9、一名日本政府專家組成員稱，隨美元兌日圓逼近160水平，日本當局或比市場預期更接近干預外匯市場。

