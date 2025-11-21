  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

盤前攻略 | 就業強支持聯儲鷹派立場美股再挫 港股百天線不保下望25100

21/11/2025

　　美國補發9月份非農就業報告，新增職位11.9萬個，遠超市場預期的5萬個，強化聯儲局下月不減息預期，盡管失業率稍為上升。盡管英偉達交出超強業績，但仍然救不回美股一路下行的勢頭，美股三大指數坐過山車先升後倒跌，道指跌386點或0.84%報45752，納指跌486點報22078，標普跌103點或1.56%報22078。

 

盤前攻略 | 就業強支持聯儲鷹派立場美股再挫 港股百天線不保下望25100

（Shutterstock圖片）

 

　　中概股隨大市偏軟；阿里巴巴跌3.53%報153.28美元，拼多多跌4.31%報112.93美元，京東跌1.70%報28.39美元，唯品會跌6.99%報18.09美元，百度跌4.36%報110.45美元，網易績後呈強升0.40%報133.95美元，嗶哩嗶哩跌4.54%報24.16美元，小鵬跌5.10%報20.09美元，理想跌2.32%報17.65美元，蔚來跌6.09%報5.40美元，富途跌7.30%報153.79美元。

 

ADR持續跑輸

 

　　ADR普遍跑輸；騰訊(00700)ADR較港股低2.69%，折合605.8港元；美團(03690)ADR較港低2.00%，折合96.0港元；友邦(01299)ADR較港股低0.60%，折合77.5港元；滙控(00005)ADR較港股低2.45%，折合105.2港元；小米(01810)ADR較港股低4.73%，折合37.0港元。

 

恒指25100肥牛區料為短線下殺目標

 

　　隔晚恒指夜期跌388點報25460，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25502，跌320點，恒指料跟隨低開約300點。

 

　　在港股近幾日只跌不升行情開始後，牛友博反彈部署明顯加強，參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛證街貨量再淨增過千張對應期指張數，25000以上至25699每100點區域都淨增過百對應期指張數，連日累積博反彈力量後，最重貨兩大區域分別為25400至25499（1301張），以及25100至25199（1326張），其中25100為上月恒指低位所在。雖然好友部署龐大，但近期利淡勢力極強，1300張肥牛料成利誘淡友屠殺目標，承接美股跌勢，預料港股跌穿100天線後，初步以25100為支持。

 

【你點睇？】日揆言論引發中日關係惡化，當局更新外遊警示呼籲赴日提高警惕。你短期內會否赴日旅行？► 立即投票

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

09896

名創優品

39.380

異動股

00857

中國石油股份

8.750

異動股

09860

艾迪康控股

5.720

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09896 名創優品
  • 39.840
  • 00857 中國石油股份
  • 8.740
  • 09860 艾迪康控股
  • 5.750
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.800
  • 02318 中國平安
  • 56.950
股份推介
  • 02161 健倍苗苗
  • 2.950
  • 目標︰$3.50
  • 00992 聯想集團
  • 9.720
  • 目標︰$11.40
  • 00941 中國移動
  • 86.100
  • 目標︰$94.00
  • 00322 康師傅控股
  • 12.020
  • 目標︰--
  • 06618 京東健康
  • 62.850
  • 目標︰$78.00
人氣股
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.060
  • 09992 泡泡瑪特
  • 195.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 148.800
  • 00700 騰訊控股
  • 612.000
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 6.240
  • 目標︰$8.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.870
  • 目標︰--
  • 02517 鍋圈
  • 3.860
  • 目標︰$4.10
熱炒概念股
即時重點新聞

21/11/2025 10:58  《Ａ股行情》滬綜指跌幅擴至逾2%，創一個月新低，創業板指挫3.65%

21/11/2025 09:24  美股弱勢不改觸發亞太股市震盪，恒指低開375點報25460即穿百天線，僅三藍籌高開

21/11/2025 10:30  【美國議息】聯儲局一日內三高層唱白宮反調，12月議息陷嚴重分歧

21/11/2025 09:35  《異動股》英偉達績後仍遭拋重創環球股市信心，科指急挫2.7%成份股全跌

21/11/2025 09:41  《異動股》贛鋒鋰業挫一成，廣期所上調手續費碳酸鋰期貨即跌6%

21/11/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１６０億元，買盈富基金沽小米

21/11/2025 08:50  【大行炒Ｄ乜】聯想績後遭摩通降評級至中性，領展同被摩通看淡

21/11/2025 11:40  《財資快訊》美電跌報７﹒７８３５，一周拆息較上日升３４基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

恒指 | 環球震盪港股難獨美，恒指半日跌535點報25300，曾低見25178屠牛新文章
人氣文章

新聞>國際動態

美國議息 | 聯儲局一日內三高層唱白宮反調，12月議息陷嚴重分歧新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

業績股｜網易績後點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI股翻身
人氣文章

雷鳴天下．雷鼎鳴

美「卡脖」反成助力，中國認清產業方向
人氣文章

影視娛樂

11月新片速遞：舒淇首執導《女孩》奪獎，馮德倫力撐，威尼斯影后辛芷蕾《日掛中天》，探討原諒與愛
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

地下奢華的光影新章！Saint Bones插旗啟德崇光：香港限定紅寶石黑瑪瑙腕錶 + 新錶系列一次看
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

更年期陰部痕癢、痛、出血！陰道萎縮點處理？潤滑劑宜選這類、曬太陽有幫助！5大食物改善陰道乾澀
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

高級淮揚菜食府大閘蟹盛宴！爆膏六両重大閘蟹、雲南野生竹笙清燉蟹粉獅子頭，一年一度蟹季開席
健康好人生 Health Channel
人氣文章
消委會測試20款保暖內衣，6款洗後保溫升20%，$99平價款勝$599名牌
人氣文章
名人健康 │ 裕美自爆肝血管瘤需定期覆診，醫生拆解肝血管瘤5大迷思！
人氣文章
小雪節氣養生攻略｜防寒補腎、手腳冰冷食療推薦：當歸生薑羊肉湯、冬蟲草鮑魚瘦肉湯
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 13:18
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 13:18
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/11/2025 13:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/11/2025 13:00
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/11/2025
恒指 | 環球震盪港股難獨美，恒指半日跌535點報25300，曾低見25178屠牛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中國威德並施，高市豪賭必輸

21/11/2025 08:06

大國博弈

定期存款 | 星展推特選客4個月及6個月港元定存息3.3厘優...

18/11/2025 19:18

貨幣攻略

關稅戰 | 美高院3名保守派大法官質疑關稅合法性，特朗普如敗...

06/11/2025 09:52

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區