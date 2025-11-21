盤前攻略 | 就業強支持聯儲鷹派立場美股再挫 港股百天線不保下望25100

美國補發9月份非農就業報告，新增職位11.9萬個，遠超市場預期的5萬個，強化聯儲局下月不減息預期，盡管失業率稍為上升。盡管英偉達交出超強業績，但仍然救不回美股一路下行的勢頭，美股三大指數坐過山車先升後倒跌，道指跌386點或0.84%報45752，納指跌486點報22078，標普跌103點或1.56%報22078。

（Shutterstock圖片）

中概股隨大市偏軟；阿里巴巴跌3.53%報153.28美元，拼多多跌4.31%報112.93美元，京東跌1.70%報28.39美元，唯品會跌6.99%報18.09美元，百度跌4.36%報110.45美元，網易績後呈強升0.40%報133.95美元，嗶哩嗶哩跌4.54%報24.16美元，小鵬跌5.10%報20.09美元，理想跌2.32%報17.65美元，蔚來跌6.09%報5.40美元，富途跌7.30%報153.79美元。

ADR持續跑輸

ADR普遍跑輸；騰訊(00700)ADR較港股低2.69%，折合605.8港元；美團(03690)ADR較港低2.00%，折合96.0港元；友邦(01299)ADR較港股低0.60%，折合77.5港元；滙控(00005)ADR較港股低2.45%，折合105.2港元；小米(01810)ADR較港股低4.73%，折合37.0港元。

恒指25100肥牛區料為短線下殺目標

隔晚恒指夜期跌388點報25460，目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報25502，跌320點，恒指料跟隨低開約300點。

在港股近幾日只跌不升行情開始後，牛友博反彈部署明顯加強，參考恒指牛熊證街貨分布，上日牛證街貨量再淨增過千張對應期指張數，25000以上至25699每100點區域都淨增過百對應期指張數，連日累積博反彈力量後，最重貨兩大區域分別為25400至25499（1301張），以及25100至25199（1326張），其中25100為上月恒指低位所在。雖然好友部署龐大，但近期利淡勢力極強，1300張肥牛料成利誘淡友屠殺目標，承接美股跌勢，預料港股跌穿100天線後，初步以25100為支持。

