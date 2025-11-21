  • 會員
異動股 | 比特幣狂瀉不止高位累挫三成曾見86100，ETF跌逾5%

21/11/2025

異動股 | 比特幣狂瀉不止高位累挫三成曾見86100，ETF跌逾5%

 

 

　　華夏比特幣(03042)現價跌5.5%，報10.65元，該股成交約76萬股，涉資808萬元。

 

　　加密貨幣市場周四（20日）經歷過山車式震盪，比特幣早段一度曾抽升至93074美元高位。惟好消息迅速被市場消化，加上美國滯後的就業數據意外強勁，粉碎聯儲局12月減息憧憬，比特幣隨即掉頭急插，一度瀉至86000美元水平，單日波幅逾7%。比特幣現報187162，按日跌5.76%。

 

　　市場預期美國聯儲局目前似乎不會在12月的會議上減息。由於聯邦政府停擺，9月就業報告延至今日發布，數據顯示當月新增就業職位11.9萬個，遠超預期，令市場對減息的預期降溫，打擊比特幣投資情緒。

 

　　比特幣ETF再挫逾5%；FA南方比特幣(03066)跌5.7%，報28.6元；FA三星比特幣(03135)跌5.5%，報28.8元。

 

　　以太幣同樣3000美元支持不保，現時已跌至2562美元，按日跌6.05%，以太幣ETF普挫逾5%；華夏以太幣(03046)跌5.5%，報6.795元；FA南方以太幣(03068)跌5.5%，報13.11元；嘉實以太幣(03179)跌5.2%，報6.86元。

 

　　炒幣股跌跌不休；博雅互動(00434)跌5.7%，報3.62元；新火(01611)跌6.5%，報3.17元；歐科雲鏈(01499)跌4.3%，報0.198元。

撰文：經濟通市場組

