恒指 | 環球震盪港股難獨美，恒指半日跌535點報25300，曾低見25178屠牛

21/11/2025

恒指 | 環球震盪港股難獨美，恒指半日跌535點報25300，曾低見25178屠牛

 

 

　　隔晚美股上演4月以來最大逆轉行情，英偉達挾強勁業績一度升超過5%，惟不敵市場龐大沽壓，最終轉跌3%。此情緒迅速蔓延至其他科技股，引發骨牌效應，三大指數齊受挫，拖累日股韓股台股集體急跌，港股亦跟隨插水。恒指開市即失守穿百天線（約25641點），隨後跌幅擴大逾600點，下殺至25178點，而上日牛證最重貨兩大區域分別為25400至25499（1301張），以及25100至25199（1326張），好友損手收場，藍籌股僅三隻午收時上升。

 

　　恒生指數半日報25300，跌535點或2.1%，主板成交近1505億元。恒生中國企業指數報8947，跌195點或2.1%。恒生科技指數報5401，跌173點或3.1%。

 

　　多隻藍籌股績後遭大行唱淡，例如摩通分別下調領展(00823)及聯想集團(00992)投資評級至中性，領展憂心經營環境惡化租金下降，股價挫7.32%，報35.96元，暫連跌5日累計跌幅14.95%，聯想集團則被質疑因上游記憶體漲價擠壓利潤，股價跌0.72%，報9.65元。

 

　　小米(01810)績後啟動自購挽救股價，首次回購斥資5億元，小米盤中曾升超3%，惟午市收盤倒跌0.8%，報37.4元，暫連跌7日累計跌幅14.42%。

 

　　京東健康(06618)挫7.21%，報63.1元。信義光能(00968)跌6.36%，報3.24元。

 

　　英偉達亮麗業績仍無法避免沽售潮，AI概念捱沽，百度(09888)瀉6.58%，報106.4元，阿里(09988)跌4.07%，報148.5元。

 

　　內房憧憬國策支持，龍湖(00960)升3.38%，報10.09元，為目前表現最佳藍籌，中海外(00688)升0.15%，報13.74元。

 

　　恒指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊(00700)，騰訊報611元，跌1.6%。

撰文：經濟通市場組

