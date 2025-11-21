  • 會員
港股 | 午市前瞻 | 環球股市觸發深度調整 投資者有賺應離場再戰明年

21/11/2025

　　隔晚美股上演4月以來最大逆轉行情，英偉達挾強勁業績一度升超過5%，惟不敵市場龐大沽壓，最終轉跌3%。此情緒迅速蔓延至其他科技股，引發骨牌效應，三大指數齊受挫，拖累日股韓股台股集體急跌，港股亦跟隨插水。恒指開市即失守穿百天線（約25641點），隨後跌幅擴大逾600點，下殺至25178點，而上日牛證最重貨兩大區域分別為25400至25499（1301張），以及25100至25199（1326張），好友損手收場，藍籌股僅三隻午收時股價上升。

 

港股 | 午市前瞻 | 環球股市觸發深度調整 投資者有賺應離場再戰明年

（Shutterstock圖片）

 

曾永堅：恒指若正式失守百天線將調整至24000點

 

　　隔晚英偉達挾強勁業績一度升超過5%，惟不敵市場龐大沽壓，最終轉跌3%，並引發骨牌效應，美股三大指數一同受挫。市場氣氛轉淡，連帶日股韓股台股集體急跌，港股亦跟隨插水，早盤曾挫逾600點。香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》表示，近期科技股尤其是AI主題板塊較弱，主要受AI泡沫輪以及年末基金及機構投資者提前鎖定利潤有關，與科技浪潮終結的推測無關。他提到，市場預期美國經濟可能會陸續出現增長放緩的壓力，進而影響到全球股市，推高投資者的避險情緒，而另一方面日圓走勢引發的利差交易亦讓股市進一步震盪。

 

　　曾永堅進一步指出，從傳統的技術調整角度來看，美股今年以來累積了不少升幅，估值也處於相對高位，調整10%到15%其實是很正常的。但10%到15%的調整，已經會陸續引發流動性收縮的壓力，美股市場上的程式賣盤也會陸續湧現，這一技術性因素，會導致美股乃至全球主要股市面臨短期內較深調整的壓力和風險。

 

　　環球氣氛偏淡，市場寄希望於內地政策，受昨日內地將出台提振樓市相關措施傳聞的影響，內房今日表現堅挺。《彭博》指內地政府正考慮新一輪支持樓市政策，據指住建部等多部門正在考慮首次在全國範圍內對新增個人住房貸款提供貼息，另外還包括提高房貸借款人的個人所得稅專項扣除、進一步降低住房交易契稅等都在考慮之列。曾永堅表示，從上述消息來看，內地政府仍傾向於繼續從需求端入手，但這並不是解決內房問題的對症良藥，亦無助於改善內地消費以及整體經濟。市場一直期待內地政府能夠出台十萬億人民幣以上的供給側的政策，但從去年至今仍未看到相關消息，相信今年內難看到出台具震撼力的供給側的政策。

 

　　對於恒指走勢，曾永堅指出，今日恒指已跌穿百天線（約25640點），若未來幾個交易日確定正式失守百天線，恒指或調整至黃金比例0.382倍24000點。他建議投資者有賺應部分鎖定利潤，為明年的投資做準備。

 

網易預期收入未達預期，支持位於190元

 

　　網易(09999)公布第三季純利86.2億元人民幣，按年升31.8%，每股基本淨利潤2.7元人民幣；非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤為95億元人民幣，按年升26.7%。第三季度股利每股0.114美元人民幣。期內，淨收入284億元人民幣，按年增加8.2%，遜市場預期。網易早盤曾跌逾3%。

 

　　曾永堅指出，網易下跌主因核心是第三季收益增長略遜於市場預期，其中預計收入未達預期是主要拖累因素。市場要關注第四季預計收入能否改善，以及新遊戲的增長動力能否釋放。網易股價支持位預計在190元左右。

 

港股 | 午市前瞻 | 環球股市觸發深度調整 投資者有賺應離場再戰明年

網易股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

撰文：經濟通通訊社市場組

