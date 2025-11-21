小米 | 績後首斥5億元回購，股價曾逆市彈3%已屆吸納時？

小米(01810)績後跌跌不休，集團昨天(20日)斥資約5億元回購1350萬股，為績後首次回購，並創上市以來最大單日回購金額紀錄，刺激股價今早(21日)一度倒升逾3%至38.9元，惟半日收市再度回軟。值得一提，小米汽車發布輔助駕駛HAD增強版，強調安全至上，又透露今年在AI領域研發投入逾70億元人民幣，惟再有券商下調其目標價，指小米汽車業務面臨競爭，手機業務則受累存儲器價格上漲，看來仍未到吸納時候。

（AP圖片）

昨斥5億元回購1350萬股 創上市以來最大單日回購金額紀錄

小米公布季度業績後，申報昨天首斥約5.08億元回購1350萬股，每股最高價38.1元，每股最低價37.38元。集團根據購回授權累計購回4079.54萬股，佔0.16%股權。小米此次回購創上市以來最大單日回購金額紀錄。今年以來，小米已多次回購股票，總金額逾20億元。

小米汽車發布輔助駕駛HAD增強版 今年AI領域研發投入逾70億

另外，第二十三屆廣州國際車展(2025廣州車展)今起一連十天在中國進出口商品交易會展館舉行，小米汽車副總裁李肖爽在現場發布小米端到端輔助駕駛——小米HAD增強版，強調「安全是前提，安全是基礎，安全是一切」。小米HAD增強版是在小米原有1000萬Clips版本基礎上的重大技術升級，引入了「強化學習」與「世界模型」兩大前沿AI技術，旨在實現更接近人類駕駛習慣的決策邏輯和更精準的環境感知能力。

李肖爽介紹，小米HAD增強版AEB(自動緊急剎車系統)全面升級，AEB前向速度域從5-135km/h擴展至1-135km/h，同時新增後向速度域1-30km/h；另外，推出AES緊急轉向輔助，當識別到前方碰撞風險，且無法通過AEB有效避免或降低碰撞風險時，將通過緊急轉向輔助進行避讓。AES支持80-135km/h工作速度域，最多支持連續2次轉向避讓。他透露，搭載小米HAD增強版車型最高支持20項安全輔助功能，但提醒用戶，輔助駕駛不是自動駕駛，駕駛仍需時刻保持專注。

而對於外界有聲音質疑，小米汽車輔助駕駛起步有點晚「會不會有點跟不上？」他強調「我們充滿信心」，輔助駕駛技術本質是AI，2025年小米在AI領域研發投入超70億元人民幣，目前小米智能駕駛團隊超1800人，其中博士108人，並設立了北京、上海、武漢三大研發中心。

第三季經調整盈利升81%收入升22% 智能手機收入跌3%

值得一提，小米日前公布，今年第三季純利122.7億元人民幣，按年升1.3倍，勝預期；經調整淨利潤113.11億元人民幣，升80.9%，同勝預期。期內收入1131.21億元人民幣，升22.3%；智能手機收入460億元人民幣，減少3.1%。另小米智能電動汽車及AI等創新業務分部收入為290億元人民幣，創歷史新高，其中智能電動汽車收入大增近兩倍至283億元人民幣。期內智能電動汽車及AI等創新業務分部首次實現單季度經營盈利，本季度經營收益為7億元人民幣。

集團總裁盧偉冰預計，小米汽車將於本周完成全年35萬輛的年度交付目標，但承認汽車行業明年仍有挑戰，原因是購置稅補貼將減半，以及行業競爭激烈，預計明年電動車分部毛利率會受壓。另方面，近期手機記憶體成本大幅上升，盧偉冰承認，對於部件成本上漲會為後續毛利帶來壓力，短期會升級產品結構，促進平均售價(ASP)緩和成本上漲壓力，其他業務利潤貢獻也可以抵銷影響。小米績後遭多家大行下調目標價。

（小米汽車官網截圖）

交銀國際：汽車業務面臨競爭 手機業務受累存儲器價格上漲

交銀國際發表最新報告指，小米汽車業務於第三季實現首次盈利，但考慮到即將面臨的競爭，以及手機業務仍受存儲器價格上漲拖累，該行下調集團今明兩年收入預測及經調整每股盈利分別至4666億/5340億元及1.66元/1.74元人民幣，下調目標價至50元，對應2026年26倍的總體市盈率，維持「買入」評級。



該行表示，自今年第二季起，各類存儲器價格普遍上漲，且在時間及幅度上遠超預期。小米或通過價格調整部分抵銷存儲價格上漲的壓力，因此下調2026年集團智能手機毛利率預測至9.4%，手機x AIoT總體毛利率則為21.2%。汽車業務方面，預計2026年訂單將面臨競爭，又因購置稅減半將一定程度影響毛利率，故下調集團今明兩年汽車毛利率預測至21.5%/24.5%，同時下調2026年汽車銷量至56.9萬輛。

麥嘉嘉：未來業績表現堪憂估值仍高 股價反彈幅度有限

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，小米今日股價受回購消息影響，已於低位有初步支持，今日亦跑贏大市及其他股份。不過，小米第三季經調整純利雖有八成增長，但市場始終較擔心記憶體成本會令其未來手機業務市佔及毛利率繼續受壓，加上整體手機行業競爭加劇，相信會壓抑其業績表現，另一方面，其智能汽車板塊新業務面臨技術、監管加品牌信心的挑戰，早前的自動駕駛事故亦會令投資者有所憂慮，再者，其估值仍遠高於其他科技股，所以在現時投資策略趨向保守，資金明顯流入防守性板塊的情況下，對其股價未必有很大刺激作用。雖然小米股價短線有機會已見底，但沽空比率仍稍高，反映市場對其短線信心仍不太足夠，繼續採取偏向觀望及防守策略為主。即使大市略為轉穩，其反彈動力未必太大，縱使出現技術性反彈，反彈幅度亦會受制上面蟹貨區的沽壓。

小米半日跌0.8%收報37.4元，曾升3.18%至38.9元，成交94.58億元。其他科技股普遍下挫，阿里巴巴(09988)跌4.07%報148.5元，騰訊(00700)跌1.61%報611元，，美團(03690)跌3.1%報95.45元，京東(09618)跌2.64%報110.5元，百度(09888)跌6.59%報106.4元，快手(01024)跌2.77%報63.15元，網易(09999)跌2.73%報206.8元，嗶哩嗶哩(09626)跌3.71%報189.3元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

