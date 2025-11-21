異動股 | 名創優品午後跌幅急擴至逾4%，上季收入增28%達指引上限，惟成本同增28%
21/11/2025
名創優品(09896)現價跌4.4%，報38.5元，以現價計，該股暫連跌2日，累計跌幅6.4%。該股成交約470萬股，涉資1.86億元。
名創優品公布，截至2025年9月30日止第三季純利4.41億元人民幣，按年跌31.4%；每股基本盈利36分人民幣，按年減少30.77%。非《國際財務報告準則》下經調整淨利潤則按年增12.3%至7.63億元，經調整淨利潤率按年縮窄2個百分點13.2%，經調整每股淨利潤按年增12.7%至62分人民幣。經調整EBITDA按年增18.8%至13.54億元人民幣。
期內收入57.97億元人民幣，升28.2%，超過了公司此前25%至28%指引範圍的上限；毛利25.9億元人民幣，升27.6%，毛利率44.7%，同比下降0.2個百分點；銷售成本按年增加28.6%至32.07億元人民幣。
首三季經調整純利升近7%，銷售成本增23%
累計首三季度，名創優品純利13.47億元，按年跌25.7%；每股基本盈利1.1元人民幣，按年減少24.66%；不派第三次中期息。經調整純利20.42億元人民幣按年升6.7%，經調整每股基本盈利1.66元人民幣，按年升7.79%。經調整EBITDA按年增14%至35.4億元人民幣。
