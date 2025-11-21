恒指 | 全球陷入深度回調恒指收跌615點報25220，全周瀉5%創下半年最大單周跌幅

美股上演4月以來最大逆轉行情，英偉達挾強勁業績一度升超過5%，惟不敵市場龐大沽壓，最終轉跌3%，分析認為全球資本市場已陷入深度回調，拖累日股韓股台股集體急跌，港股亦跟隨插水。恒指開市即失守穿百天線（約25641點），早段下殺至25178點，而上日牛證最重貨兩大區域分別為25400至25499（1301張），以及25100至25199（1326張），好友損手收場。港股午後維持600點跌幅，恒指全日收報25220，跌615點或2.4%，主板成交超過2857億元。恒生中國企業指數收報8919，跌223點或2.4%。恒生科技指數收報5395，跌179點或3.2%。

事實上本周外圍市場不乏好消息，例如美國就業數據造好、日本推出疫後以來最大規模刺激經濟措施、中國傳就新增放貸提供貼息優惠，以及英偉達交出強勁季績等，但隨著美聯儲12月減息預期逐漸下降，美股持續捱沽甚至觸發程式賣盤，亞太股市亦深受其累。港股本周迎來下半年最大單周跌幅，恒指全周下跌1352點或5.09%，期內多條主要平均線全告失守。

科技龍頭股受累AI泡沫論，阿里(09988)股價跌4.65%，報147.6元，美團(03690)跌2.99%，報95.55元，京東集團(09618)跌2.82%，報110.3元，騰訊(00700)跌1.77%，報610元。至於小米(01810)斥資超過5億元回購支撐，股價全日倒升1.01%，報38.08元，為全日表現最佳藍籌。

京東健康(06618)跌8.6%，報62.15元，屬跌幅最大藍籌股；晶片股中芯(00981)跌6.39%，報68.8元。信義光能(00968)出售旗下光伏發電廠業務套現，全日價跌7.51%，報3.2元。

領展(00823)績後捱沽跌7.47%，報35.9元，遭摩通下調投資評級；其他地產股方面，恒地(00012)跌1.35%，報29.32元，長實(01113)跌2.21%，報39元，新地(00016)跌1.82%，報96.95元，新世界(00017)更插水5.21%，報7.09元。

內房股此前受國策傳聞此提案，今日則表現兩邊走，碧桂園(02007)漲2%，報0.51元，龍湖(00960)升1.43%，報9.9元，融創中國(01918)跌0.71%，報1.4元，萬科企業(02202)跌0.48%，報4.19元，中海外(00688)跌0.44%，報13.66元。

A股今日亦急跌滬綜指穿三千九，國壽(02628)跌3.79%，報25.88元，中國平安(02318)跌2.32%，報56.9元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、小米及騰訊。

撰文：經濟通市場組

【樂本健11月限時優惠！】 憑獨家優惠碼【ETN2511】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情